Las Series Mundiales de Rugby dejan a España en su sitio

Los Leones 7's acaban séptimos en Nueva York y se despiden de la primera fase de las Series Mundiales de Rugby a 7 en esa misma posición; ahora llega la hora de la verdad donde se jugarán seguir vivos en 'Primera' la próxima temporada

Tras el ilusionante segundo puesto logrado hace una semana en Vancouver, España cerró la primera fase de las Series Mundiales de Rugby a Siete con peores sensaciones y un séptimo puesto en Nueva York que le 'condena' a acabar en esa misma posición tras los seis eventos disputados hasta ahora en la temporada 2025-2026.

Cierto que todo se decidió por un punto, ya que en el partido decisivo que marcaba jugar por las medallas o por el quinto puesto se perdió ante Argentina por 26-27 cuando el partido se dominaba por 26-7 al descanso; y cierto que esto ya no cuenta para lo que viene. Pero las sensaciones no fueron las mejores.

La selección española de rugby 7, con los ocho puntos sumados en Nueva York, eleva su puntuación a 62, con lo que aventaja en veinte a una Gran Bretaña que ha sido la peor de estos seis primeros torneos, pero también queda lejos de Argentina, que sólo tenía a dos puntos antes de que comenzase este torneo y que, tras ser tercera en Estados Unidos, ha acabado con diez de ventaja.

Tres torneos que marcarán el futuro de la selección española de rugby a 7

A partir de ahora nada de esto contará de cara al futuro. Todos los equipos empiezan de cero y se incorporan a los tres torneos finales las cuatro mejores selecciones del SVNS 2, que a falta de dos torneos por jugarse son Alemania, Estados Unidos, Kenia y Uruguay.

Con 12 selecciones se jugará en Hong Kong (17-19 de abril), Valladolid (29-31 de mayo) y Burdeos (5-7 de junio). Y los ocho mejores de estos torneos formarán las primera división de las Series Mundiales la próxima temporada.

España se deja remontar ante Argentina

En Nueva York, no obstante, la selección española de rugby 7 dejó claro que es muy superior a Gran Bretaña, a la que derrotó en dos ocasiones, y que puede plantarle cara a otros equipos como Argentina, con la que se ha repartido victorias y derrotas toda la temporada.

El equipo de Paco Hernández comenzó venciendo a los británicos por 24-14, cediendo en el mencionado partido frente a Argentina (26-27) y perdiendo también ante la segunda mejor selección de este año, una Fiji que se vengó (12-43) de la derrota de la pasada semana en las semifinales de Vancouver.

A partir de ahí tocaba luchar por la séptima plaza, con la seguridad de que, pasase lo que pasase, acabaría en séptima posición en la clasificación de esta fase, ya que Argentina, a la única que podía superar, estaba en semifinales.

Tal vez eso pesó ante Franca, que pasó por encima del equipo español en la primera parte (0-24) y dejó visto para sentencia un partido en el que España mejoró en la segunda parte, cuando logró su único ensayo, obra de Manu Moreno, para acabar perdiendo por 5-36.

Tocaba luchar por Gran Bretaña para no acabar últimos por segunda vez esta temporada y se logró pese a empezar, también, perdiendo con dos ensayos de Ryan Apps (0-12). Edu López acortó distancias antes del descanso y Manu Moreno adelantó a España tras el mismo. Dos ensayos más, de López y de Jaime Manteca, dejaron el resultado en 24-12.