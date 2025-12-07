España culmina el infortunio y acaba colista en las Series Mundiales de Ciudad del Cabo

Los Leone7s perdieron sus dos partidos de este domingo, ante Gran Bretaña y Australia, y finalizan en octava posición este segundo torneo del año

Entre la mala suerte y errores en momentos puntuales, la selección española de rugby 7 no está viviendo el inicio soñado en las Series Mundiales de Seven. El equipo español acabó octavo y último en el torneo que se ha disputado este fin de semana en Ciudad del cabo y esa mala clasificación la une a la sexta plaza que ya ocupó hace una semana en Dubai.

Se da el caso de que el Suráfrica ganó más partidos que en los Emiratos Árabes Unidos, pero éstos, en la fase de grupos, no le sirvieron para alcanzar las semifinales y en el torneo de consolación, los de Paco Hernández cayeron ante Gran Bretaña y Australia para sellar su peor posición desde hace dos años.

España, que se había quedado en tercera posición de su grupo por la diferencia de puntos y tras dejar escapar una clara victoria ante Argentina que le hubiera negado a los suramericanos el bonus defensivo, se enfrentaba al peor equipo del otro grupo, una Gran Bretaña que había perdido sus tres partidos.

Los británicos, pese a ello, se resarcieron y derrotaron a Los Leone7s con claridad (10-29) en un partido en el que faltaron sus dos mejores hombres, Pol Pla y Manu Moreno, y lo acusaron. Pese a ello, el equipo español se adelantó por medio de Gabriel Rocaríes. Pero un ensayo de Davidson y una expulsión de Roberto Ponce cambió el signo del encuentro. Sólo faltaban dos minutos para el descanso, los suficientes para que Davidson y Charlton Kerr pusieran tierra de por medio con dos ensayos.

La segunda mitad, pese al ensayo de Eduardo López, sólo pudo corroborar la clara derrota española que abocaba a Los Leone7s a jugar por evitar el último puesto con una Australia a la que habían ganado el día anterior.

Una mala primera parte de España

Sin embargo, esta vez, una mala primera parte en defensa le costó a los españoles el partido (17-24). Los oceánicos encarrilaron el partido con tres ensayos en esa primera mitad, en la que Jeremey Trevithick logró acortar distancias (7-19). Tras el descanso, Eduardo López y Beau Morrison mantuvieron las diferencias, pero otro ensayo de Trevithick puso a España a una jugada del empate, algo que finalmente no lograría.

El triunfo en el torneo de Ciudad del Cabo fue para Suráfrica, que superó en la final a Argentina, un rival al que España ha ganado tanto en tierras surafricanas como en Dubai, lo que le hace indicar que el nivel para volver a pelear por las medallas lo tiene. Sólo le falta plasmarlo y no tener los altibajos que está ofreciendo.