El rugby español se queda fuera de la lucha por las medallas en Ciudad del Cabo

Pese a ganar dos de los tres partidos de la fase de grupos en el segundo torneo de las Series Mundiales, España cede por puntos en un triple empate con Francia y Argentina y luchará este domingo por el 5º puesto

La selección española de rugby 7 mostró una evidente mejoría con respecto a su debut en las Series Mundiales, la semana pasada, pero como ocurrió en los Emiratos Árabes, los de Paco Hernández tendrán que pelear en Ciudad del Cabo (Suráfrica) por el 5º puesto después de una primera fase en la que ganaron dos de sus tres partidos, pero cedieron por la diferencia de puntos en un triple empate.

A Los Leone7s no les bastó con caer por la mínima ante Francia, con vencer a los subcampeones de la pasada semana, Australia, o a una Argentina que fue la que dominó las Series Mundiales el pasado año. Australia, que venía de hacer un gran primer torneo, salió vapuleada de entrada por Argentina y, tras perder ante España, bajó los brazos.

Esa diferencia de Argentina y, posteriormente, Francia contra los australianos la pagó España, que quedó en desventaja con argentinos y franceses en la lucha por las dos primeras plazas de su grupo. Francia había caído con Argentina y las tres selecciones estaban empatadas a dos triunfos.

El equipo español venía de perder cuatro de los cinco partidos que jugó en Dubai. Y, sin embargo, dejó muy buen sabor de boca, con una espectacular remontada el último día ante Argentina y con derrotas ajustadas con el resto.

España comete un error ante Argentina y lo paga

Eso también se pudo ver en Ciudad del Cabo, donde pese a caer con Francia en el primer partido, remontó un 0-12 inicial tras los ensayos de Juanchín Ramos y de Eduardo López; y sólo acabó cediendo con un ensayo de Ali Dabo y la buena defensa gala en el tramo final (14-19).

La derrota no les afectó en la moral y Los Leone7s se repusieron y vencieron a Australia, en un partido donde se adelantaron nada más comenzar por medio de Antón Legorburu y en el que también anotó Eduardo López. Los australianos contestaron dos ensayos para llevar un empate a 12 al descanso. Australia parecía que iba a sentenciar con un ensayo de Dietrich Roache, pero no anotó la patada y Roberto Ponce lo aprovechó para darle la vuelta al marcador (19-17).

Ante Gran Bretaña, en la lucha por el quinto puesto

El partido entre España y Argentina fue, como la semana pasada, espectacular. Ganaron los españoles (31-26) y pudieron haber sentenciado ahí su pase con los ensayos de Jeremey Trevithick, por tres veces, y de Bolinches. España llegó a mandar por 31-12, pero se confió y los ensayos finales de 'Rayo' Moneta y Eliseo Morales dejaron un marcador ajustado y con Argentina dentro del bonus defensivo. El equipo español quedó a expensas de lo que hiciera Australia ante Francia en el último partido. Vencieron los galos por 29-10 y dejaron a Los Leone7s como terceros de grupo.

Este domingo, el equipo español buscará mejorar la sexta plaza que sumó hace una semana. Gran Bretaña, último del otro grupo, será el primer rival.