Ilusionante final de la selección española de rugby, pese a su sexto puesto en las Series Mundiales

España remonta un 5-28 ante Argentina antes de caer frente a Suráfrica en Dubai, en la repetición de la final de las Series Mundiales de la pasada temporada

España finaliza sexta la primera cita de las Series Mundiales de rugby-7, de la que es vigente subcampeona, en una cita que empezó mal, pero que ha dejado motivos para la esperanza en un domingo que se saldó con remontada espectacular ante la dominadora de la pasada temporada y derrota frente a la campeona.

En las previsiones antes de iniciarse la temporada, Argentina, Suráfrica y España aparecían entre las candidatas a repetir lo que habían realizado en la campaña pasada. Los argentinos fueron los dominadores todo el año y los que más torneos ganaron, aunque una derrota ante España en el torneo final les apartara del título. Suráfrica fue de menos a más para acabar como campeona tras vencer en la final a España. Sin embargo, las tres han acabado luchando por el 5º puesto en este primer torneo del año junto a Gran Bretaña.

Las tres derrotas del equipo de Paco Hernández en la jornada del sábado abocaban a España a pelear, como última de su grupo, contra la tercera del otro grupo: Argentina. Pese a que la Albiceleste no ha sido tan dominadora como en la campaña anterior, sigue siendo un grupo muy fuerte y así pareció demostrarlo de salida.

España se adelantó por medio de Jeremy Trevithick, pero cuatro ensayos argentinos depararon un 5-28 al descanso que parecía inalcanzable. La fe de Los Leones7s hizo que no se vivieran abajo y en una segunda parte espectacular remontaron el partido para acabar ganando por 31-28. Trevithick, Ramos y Serres acercaron a España al milagro y, con el tiempo cumplido, Legorburu certificó el triunfo.

España y Suráfrica repiten la final de la pasada campaña

Con ello, la selección española podía pelear por el quinto puesto con una Suráfrica que había sido también última en el otro grupo y en lo que era una repetición de la final del pasado año. Aunque los pupilos de Hernández se adelantaron de nuevo con un ensayo de Ponce, los surafricanos le dieron la vuelta al marcador antes del descanso (7-14). Manu Moreno acercó a España, pero Ndhlovu sentenció el partido con un nuevo ensayo que dejó el marcador en un 12-21.

Argentina cayó (19-24) ante Gran Bretaña para ser colista. Y, en la lucha por las medallas, Fiji derrotó a Francia por 24-7 para adjudicarse el bronce, mientras que el oro fue para Nueva Zelanda, que remontó la final tras empezar perdiendo frente a Australia (19-15).

La próxima cita para Los Leone7s será el próximo fin de semana en Ciudad del Cabo (Suráfrica), donde el equipo español tratará de mejorar y alcanzar unas semifinales de las Series Mundiales a las que fueron asiduos el pasado año.