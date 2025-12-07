Guti valora el enfado de Vinicius con Xabi Alonso en el Clásico: "El futbolista quiere jugar siempre y cuando le cambias le molesta"

El exjugador del Real Madrid hizo balance de la temporada que está firmando el conjunto blanco, al mismo tiempo que destacó el momento de Mbappé y su comparación con Cristiano, además de valorar el momento del extremo brasileño con el técnico tolosarra durante la sustitución del choque contra el Barcelona

Vinicius sigue siendo una de las noticias más destacadas del Real Madrid. El jugador, con su renovación aún en el aire, fue protagonista en el Clásico disputado en el Santiago Bernabéu por la decisión de Xabi Alonso de sustituirlo en el minuto 72. Por ello, exfutbolistas como Guti han querido recordar el momento, poniéndose en la piel del brasileño pero también del técnico tolosarra. Además, el actual comentarista valoró el la campaña de Mbappé y sus comparaciones, en cuanto a número de goles, con Cristiano Ronaldo, en su segunda temporada de blanco.

Guti destaca el cambio en el Real Madrid contra el Athletic

Guti ha explicado, en el Diario AS, cómo ve al Real Madrid de Xabi Alonso: "Xabi, cuando llegó, dijo que iba a jugar de diferentes maneras, con tres atrás, con línea de cuatro, 4-3-3... Esa es la capacidad que tiene un gran entrenador, adaptarse al gran equipo que tiene. Las primeras jornadas estuvo viendo a cada jugador. Se ha ido adaptando. No sé si es el once o el sistema ideal, pero en San Mamés estuvo muy bien". El exfutbolista también apuntó lo que le falta a este equipo: "Continuidad, creer en sí mismo. Hay muchísimos partidos y muy poco tiempo para recuperar. Eso influye, sobre todo en los equipos grandes. Al final se dejan puntos en campos en los que no se los deberían dejar. Esa continuidad es importante, por lo menos, para ganar LaLiga. La Champions es otra cosa, pero para LaLiga se necesita una racha de victorias".

Además, Guti analizó el momento de forma de Mbappé y si superará los 59 goles que hizo Cristiano Ronaldo en un año natural, ya que lleva ya 55: "Le va a pasar sí o sí. Estamos viendo una versión de Mbappé increíble. Está por encima del nivel del equipo. Gracias a él se ganan partidos y eso le hace a un jugador líder dentro del equipo. Kylian debe seguir por esa línea para meter en ese carro a más jugadores y veamos a un Real Madrid campeón. A Cristiano no le va a superar nadie. Es un jugador que ha marcado una época en el Real Madrid y en el fútbol por su continuidad. Eso es lo más importante para cualquier jugador que quiera desbancar a Cristiano y a Messi, que les pongo a la misma altura. No vale hacer diez partidos buenos y cuando es el importante no estar. Ellos dos aparecían siempre. Ese es el reto que tienen Mbappé, Lamine o cualquier otro que se quiera acercar a ellos".

Guti se acuerda de la polémica de Vinicius y Xabi Alonso

Por otra parte, Guti no le dio importancia a la relación de Vinicius y Xabi Alonso, siendo polémica en las últimas fechas: "No me preocupa. El futbolista quiere jugar siempre y cuando le cambias le molesta. Es entendible y el entrenador lo sabe. Pero es por beneficio del jugador. Muchas veces criticamos la cantidad de partidos que tienen los futbolistas durante el año. Lo importante no es estar bien ahora, sino cuando te juegas los títulos. Xabi lo que intenta que cada jugador llegue en su plenitud a los momentos importantes, cuando el equipo se está jugando las cosas"

En este sentido, Guti fue muy claro hablando concretamente del enfado que tuvo Vinicius con Xabi Alonso al ser sustituido en el Clásico: "El entrenador cambia por beneficio del equipo. El jugador no lo ve. He sido jugador y entrenador, he estado en los dos lados. Cuando eres futbolista solo piensas en ti y que tienes que jugar siempre, pero cuando eres entrenador piensas en el grupo. Muchas veces se tiene que levantar la mano porque el jugador te lo pide o el momento es el adecuado. Y cuando tienes que ser duro, debes serlo. Xabi va a saber estar en las dos posiciones. Cuando pasó lo de Barcelona tuvo esa mano izquierda para seguir confiando en él, sabe que Vinicius es un jugador importante para el Real Madrid".