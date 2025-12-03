Sneijder, exjugador del Real Madrid, sobre la polémica entre Xabi Alonso y Vinícius: “Si eres un buen entrenador, sabrás manejar esto”

Wesley Sneijder repasa en una extensa entrevista su paso por el Real Madrid, admite que sus problemas personales condicionaron su rendimiento y reflexiona sobre el Balón de Oro, la evolución de Vinicius y la manera en que Xabi Alonso debería gestionar ciertos comportamientos dentro del vestuario

Wesley Sneijder ha vuelto a situar su etapa en el Real Madrid bajo el foco. El excentrocampista neerlandés, que defendió la camiseta blanca entre 2007 y 2009, ha repasado su paso por el club en una conversación con Marca en la que admite que, pese a haber dejado un buen recuerdo en su primer año, su salida dejó una sensación de oportunidad perdida. Con 41 años, el campeón de la Champions League con el Inter de Milán hace balance entre nostalgia y sinceridad.

En sus palabras sigue existiendo cierta espina clavada. “Tuve un primer año increíble y luego tuve algunos problemas personales que me dificultaron la segunda temporada. Si eso no hubiera pasado, tal vez todavía estaría allí. Tal vez habría jugado más tiempo del que esperaba, porque no quería dejar el Real Madrid. Nadie quiere dejar el Real Madrid si está allí”, recuerda. Para Sneijder, aquella combinación entre un contexto adverso y la irrupción de grandes fichajes terminó de precipitar un final que no esperaba.

El neerlandés no oculta que el club vivía entonces una profunda reestructuración. “No estaba en perfectas condiciones mentales. Llegaron grandes jugadores como Kaká, Karim Benzema, Xabi Alonso, Cristiano Ronaldo y algunos otros jugadores tuvieron que hacer sitio, y yo fui uno de ellos. Arjen Robben fue otro”. Su salida, reconoce, no fue la deseada, aunque entiende que en el fútbol todo se mueve a velocidades que a veces son difíciles de asimilar.

El eco de lo que pudo haber sido

Sneijder admite que su marcha abrió un camino alternativo tan exitoso como inesperado, pero también deja entrever que su historia en el Madrid pudo haber sido más larga. “Quizás si me hubiera quedado en el Real Madrid habría ganado muchos más títulos de la Liga de Campeones y todo podría ser diferente. No me gustó dejar el club, pero al final creo que todo sucede por una razón”. La Champions que levantó en 2010 con el Inter se convirtió en su consagración internacional, justo en el año en que muchos consideraron que también merecía el Balón de Oro.

Esa reflexión le sirve para analizar la carrera actual por el galardón. “Con la forma en que se puntúa ahora estoy bastante seguro de que Mbappé lo ganará la próxima temporada, al 100%. Además, ahora se ha convertido en un verdadero delantero, rinde mejor que en la banda. No necesita el Madrid a un jugador como Haaland. Y Vinicius lo ganará quizás al año siguiente. Ambos tienen la calidad para ello. Quizás Vini ya podría haberlo ganado hace dos años. Lo merecía entonces, pero no es ninguna lástima. Para mí, y no sé qué pensarán ellos, me sentí más feliz levantando la Champions League que ganando un Balón de Oro y no tener la Champions esa temporada”, explica.

La gestión interna de Xabi Alonso

El exfutbolista también abordó el incidente entre Xabi Alonso y Vinicius en 'El Clásico', un episodio que generó debate por la reacción del brasileño. Sneijder cree que la clave está en la autoridad tranquila. “Si eres un buen entrenador, sabrás manejar esto. Por supuesto que no es agradable, porque todo el mundo vio esta reacción, pero lo que importa es cómo lo afrontas y cómo lo gestionas después”, señala.

A partir de ahí, detalla cómo considera que debe actuar el técnico del Real Madrid. “Dile: ‘Vini, escucha. Esto no está bien, lo sabes. No lo vuelvas a hacer nunca más. Por ahora está bien, pero no en el próximo partido que juegues. Te doy toda mi confianza, pero hay momentos en los que tengo que sacarte del campo’. Tienes que aceptarlo como un hombre. Puedes estar contento con ello, puedes no estarlo, pero esa no es la forma de reaccionar. ‘Soy entrenador y quiero lo mejor para vosotros, chicos’. Y ahí se acabó”.

La entrevista de Sneijder deja un retrato claro: un futbolista que vivió dos años intensos en Madrid, una salida precipitada por factores personales y deportivos y una madurez que le permite mirar atrás sin lamentaciones.