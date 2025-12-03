Varane desvela problemas tras fichar por el Real Madrid: "Sentía que mi sueño se desvanecía, era una depresión"

El exjugador, que estuvo un total de 10 temporadas en el conjunto blanco, ha hablado sobre su juventud en el momento de su llegada a la entidad merengue, al mismo tiempo que recuerda etapas de bajón, como tras la conquista del Mundial de 2018 con Francia

Varane ha vuelto a hablar de su etapa en el Real Madrid. El exjugador francés estuvo diez temporadas vistiendo la elástica blanca, donde ha podido ser partícipe de momentos imborrables en la historia del club, como la conquista de la 'Décima' Copa de Europa ganada al Atlético de Madrid en Lisboa. Sin embargo, el que fuera central junto con Sergio Ramos, entre otros, ha analizado los problemas que tuvo tras su fichaje por el conjunto merengue, relacionados con su temprana edad y la salud mental. Además, el exfutbolista se ha centrado en el calendario actual.

Varane cuenta sus problemas psicológicos en el Real Madrid

En este sentido, Varane, exfutbolista del Real Madrid, se abrió en Le Monde para analizar sus problemas tras fichar por el conjunto que actualmente dirige Xabi Alonso: "Después de llegar al Real Madrid tuve los primeros problemas. Tenía 18 años y no había tenido una adolescencia normal. Estaba solo, entrenando todo el tiempo y apenas jugaba. Sentía que mi sueño se desvanecía. En el campo, estaba totalmente concentrado. Pero después, no quería volver a casa. Era una depresión. Ya no disfrutaba de nada. Para mí ese era el precio a pagar. Pensaba que había que pasar por eso para tener éxito. Estaba empezando mi carrera y me hacía mil preguntas: ‘¿Tomé la decisión correcta al venir aquí? ¿Debería irme? ¿Debería hablar de ello?’. Estaba atrapado en una especie de soledad, sintiendo que todo se desmoronaba".

Además, Varane recordó el bajón que tuvo tras conquistar el Mundial de 2018 con Francia, además de señalar el gran problema en el calendario actual del fútbol: “El período posterior al Mundial de 2018 fue muy difícil. Alcanzas tu sueño, estás en la cima del fútbol mundial, y luego viene el bajón. Recuerdo que la pandemia me ayudó a salir de ese estado depresivo. Pude procesar todas esas emociones y reiniciarme. Es paradójico, porque ese período fue muy duro para mucha gente en términos de salud mental. El calendario es un gran problema. Entiendo que es un negocio, pero estamos perdiendo calidad como espectáculo. O no juegas al 100%, o juegas como un robot. Hay más lesiones físicas y, obviamente, el impacto en la salud mental de los jugadores es significativo. Fue uno de los motivos de mi retirada. El calendario era una locura. No tuve ningún descanso que me permitiera recuperarme física ni psicológicamente".

Varane reflexiona sobre el fútbol actual

Por último, Varane dejó una reflexión general sobre el fútbol: "El fútbol es un poco como la sociedad, con una especie de prisa desbocada. Siempre hay que hacer más, siempre más rápido. Es extremadamente ansioso. Necesitamos un descanso. No porque no queramos jugar, sino para jugar mejor. La idea no es huir de la competición, sino estar mentalmente en el lugar adecuado, porque si sigues superando los límites, tarde o temprano algo se rompe"