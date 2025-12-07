Elche - Girona: horario, canal y dónde ver hoy en TV y online el partido de la jornada 15 de LaLiga

El Elche pretende seguir en la mitad de la tabla, mientras que el Girona quiere conseguir su primera victoria de la temporada fuera de Montilivi

El partido que abre la jornada dominical es el Elche ante el Girona, en el estadio Manuel Martínez Valero.

El Elche llega a este encuentro en la undécima posición de la tabla, con 16 puntos en sus primeras 14 jornadas, empatado con Sevilla, Celta de Vigo y Real Sociedad. En la jornada anterior, el conjunto ilicitano cayó por 1-0 ante un Getafe que dominó casi todo el partido.

Los dirigidos por Eder Sarabia atraviesan una racha complicada: no han conseguido una victoria liguera desde el 28 de septiembre, y desde entonces solo han sumado empates y derrotas. Como locales, han logrado 13 puntos en los siete encuentros disputados en su estadio. Según las estadísticas históricas entre ambos equipos, de los 21 partidos jugados, 10 victorias han ido para el Elche, 5 para el Girona y se han registrado 6 empates.

Por su parte, el Girona se encuentra en la zona baja de la clasificación, concretamente en la decimoctava posición, con 12 puntos, empatado con el Osasuna. En la jornada anterior, el conjunto catalán logró un valioso empate ante el Real Madrid en Montilivi.

Fuera de casa, el equipo gerundense solo ha cosechado tres empates y todavía no ha conseguido ganar. Aun así, se percibe una ligera mejora en su juego, y los últimos resultados muestran una racha positiva: tres partidos sin perder, incluyendo una victoria que refleja un cambio de dinámica en el equipo.

Elche CF - Girona FC: fecha y horario del partido de la jornada 15 de LaLiga 25/26

El partido entre el Elche y el Girona, tendrá lugar este domingo 7 de diciembre de 2025, a las 14:00 horas, en el estadio Manuel Martínez Valero.

