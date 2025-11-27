Diang se suma a la pugna por la mediapunta en el Elche tras su primer gran partido

La actuación de Grady Diang ante el Real Madrid ha reforzado su candidatura para ocupar la mediapunta del Elche. El congoleño, que completó su primer encuentro destacado con la franja, pasa a competir directamente con Rodrigo Mendoza y Martim Neto

La victoria del Real Madrid dejó, para el Elche, una lectura individual concreta: la irrupción de Grady Diang. El técnico Eder Sarabia valoró su desempeño con una frase que resume el cambio de escenario para el jugador. "Grady (Diang) ha hecho un partidazo espectacular, ha demostrado muchas de las cosas por las que le fichamos. Tenemos varias opciones ahí, pero el nivel al que ha estado durante estas últimas semanas me ha hecho terminar de decantarme por él". Su aparición en el encuentro del pasado domingo marca un punto de inflexión para un futbolista que había tenido dificultades para asentarse desde su llegada.

El dorsal "19" aterrizó en los últimos días del mercado y su recorrido se vio condicionado por el periodo de adaptación y por dos lesiones musculares que frenaron su evolución. Hasta esta jornada no había conseguido mostrar continuidad ni impacto, una circunstancia que cambió con su presencia en el once frente al Real Madrid. La decisión de Sarabia le situó por delante de Rodrigo Mendoza —que no disputó minutos— y de Martim Neto, otorgándole la mediapunta en un partido de máxima exigencia.

El rendimiento del internacional congoleño confirmó la apuesta. Se movió como enlace entre el centro del campo y la dupla ofensiva formada por Rafa Mir y André Silva, interpretando el rol interior que el cuerpo técnico buscaba para esta ocasión. Su actuación llamó la atención por el contraste con el perfil que había mostrado en su etapa de Inglaterra, donde figuraba como extremo, muy zurdo y con tendencia a partir desde la banda derecha. Frente al Real Madrid, su aportación desde dentro evidenció una vertiente distinta de su juego.

Su participación superó los 60 minutos y combinó orden con balón e implicación sin él. En ese papel centrado logró adaptarse a una función que hasta ahora no había tenido continuidad en su trayectoria en el club. Para Sarabia, la insistencia en situarlo por dentro comienza a tener reflejo en el césped, algo que otorga al equipo una variante más en esa zona del campo.

Competencia directa con Mendoza y Martim Neto

Las cifras registradas por FotMob durante el encuentro reforzaron la percepción sobre su rendimiento. En los 66 minutos que disputó recuperó tres balones y no perdió ninguno, registros que se asocian a un perfil más cercano al centrocampista que al extremo que había mostrado en etapas anteriores. Su titularidad respondió también al ritmo competitivo de Mendoza. El canterano volvió de su convocatoria con la selección sub-21 el jueves y completó apenas tres entrenamientos, un escenario que condicionó la decisión del cuerpo técnico.

La presencia simultánea de Diang, Mendoza y Martim Neto abre un nuevo escenario para Sarabia en la mediapunta. Hace apenas unas semanas, el propio técnico había expresado que quizá faltaba "la guinda de fichar" a un "10", pero la irrupción del congoleño y el buen momento de sus compañeros han revertido esa percepción. El equipo dispone ahora de tres opciones que atraviesan una fase positiva, un salto cuantitativo para una línea que había estado marcada por las ausencias y la irregularidad.

La Copa África puede condicionar su impulso

El avance de Diang hacia un rol importante en el equipo tiene, sin embargo, un matiz que puede alterar su continuidad. La Copa África de Naciones comenzará el 21 de diciembre y la República Democrática del Congo participará en el torneo. El jugador fue convocado en el segundo parón FIFA, aunque una lesión le impidió acudir. Está bien considerado por su selección, que le convenció para representar al país tras haber sido llamado previamente por las categorías inferiores de Inglaterra.

Si recibe una nueva convocatoria, deberá incorporarse al combinado nacional y eso implicaría perderse al menos dos partidos de liga. El Elche contempla esta posibilidad como un factor que puede interrumpir el impulso que el futbolista ha tomado en estas semanas, aunque su rendimiento reciente lo sitúa ya como una alternativa firme para Sarabia en la mediapunta.