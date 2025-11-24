Víctor Chust y Affengruber, doble contratiempo en la defensa del Elche para el duelo ante el Getafe

El Elche afrontará la jornada 14 sin Víctor Chust ni David Affengruber. Ambos defensas vieron tarjetas determinantes en el duelo ante el Real Madrid y no estarán disponibles para el próximo encuentro en el Coliseum

El partido disputado anoche en el Martínez Valero dejó consecuencias directas en la defensa ilicitana. El equipo de Eder Sarabia completó un encuentro de enorme exigencia física y competitiva, en el que estuvo por delante hasta en dos ocasiones y rozó una victoria de impacto. El desgaste fue notable y se reflejó en un final que dejó solo un punto y dos bajas importantes para la siguiente jornada.

Víctor Chust recibió la segunda amarilla frente al Real Madrid, lo que le costó la expulsión y, con ello, la imposibilidad de participar en el próximo partido ante el Getafe. Su ausencia tiene un peso especial, ya que el canterano y ex defensa central del Real Madrid es un fijo en los planes del técnico y uno de los jugadores que ha tenido más continuidad en la línea defensiva a lo largo de la temporada.

La situación de David Affengruber también condiciona la composición del equipo. El austriaco vio su quinta amarilla y se perderá igualmente el duelo de la jornada 14. Su caso lo convierte en el primer jugador de la plantilla ilicitana que queda apercibido por acumulación de amonestaciones, una circunstancia que añade un matiz relevante para el cuerpo técnico en la planificación de las próximas semanas.

Ambos casos dejan al Elche sin dos de sus zagueros más utilizados. El doble contratiempo llega en un momento de alta exigencia, justo después de un encuentro en el que el equipo compitió al máximo nivel físico y emocional. El tramo final del partido ante el Real Madrid dejó una sensación agridulce: la oportunidad de sumar una victoria de prestigio se escapó, y además se confirmó la ausencia de dos jugadores imprescindibles para la próxima salida al Coliseum.

La gestión defensiva de Eder Sarabia

Eder Sarabia deberá recomponer la defensa sin dos de sus hombres más constantes. La importancia de Víctor Chust se había consolidado jornada tras jornada, con una presencia habitual en las alineaciones del técnico. Su expulsión condiciona directamente la estructura defensiva y obliga a un ajuste inmediato para el duelo ante el Getafe.

En el caso de Affengruber, su situación afecta tanto al partido inmediato como a la dinámica disciplinaria del equipo. Ser el primer futbolista del Elche en quedar apercibido por acumulación de tarjetas añade un elemento más de gestión para las jornadas posteriores, sobre todo teniendo en cuenta el ritmo competitivo que afronta el conjunto ilicitano.

A pesar de estas dos bajas, el cuerpo técnico cuenta con la recuperación de Pedro Bigas. El central regresará tras haberse perdido los últimos encuentros por unas molestias musculares. La información del propio club apunta a que ya está recuperado, lo que deja abierta la opción de que sea él quien ocupe el lugar de Chust en la visita al Coliseum. La previsión interna apunta a que será la alternativa más probable para cubrir la baja, dado que Bigas forma parte del grupo de defensas de mayor experiencia en la plantilla y ya ha tenido un rol importante en diferentes fases de la temporada.

Elche, entre el esfuerzo y la reorganización

El empate de anoche reflejó un rendimiento competitivo elevado por parte del Elche, que logró ponerse por delante en dos ocasiones y mantuvo un esfuerzo sostenido durante todo el encuentro. Ese desgaste influyó tanto en el desarrollo del partido como en las consecuencias disciplinarias que ahora condicionan la planificación.

La necesidad de reorganizar la defensa para visitar al Getafe se convierte así en una de las principales tareas del cuerpo técnico. La ausencia simultánea de Chust y Affengruber obliga a ajustar automatismos y roles en una línea que había contado con estabilidad en varios tramos de la temporada.

La situación también subraya el impacto del partido disputado en el Martínez Valero, en el que el equipo no solo compitió al límite, sino que salió con un punto y dos sanciones que marcan el escenario inmediato. La recuperación de Bigas aparece como una pieza importante para equilibrar el reparto de funciones en la zaga de cara a la jornada 14.