Eder Sarabia, tras perder contra el Getafe: "No hemos estado bien en el último pase y eso ha marcado"

El técnico del Elche compareció ante los medios de comunicación, en sala de prensa, para analizar la nueva derrota de su equipo, que ya suma hasta siete encuentros sin conocer la victoria en LaLiga

El Elche se fue de vacío de su visita al Getafe, en el encuentro correspondiente a la jornada 14 de LaLiga EA Sports. El cuadro de Eder Sarabia no pudo vencer a los de Bordalás, que se llevaron los tres puntos gracias al tanto solitario de Arambarri en el minuto 56. Por ello, el técnico vasco compareció en rueda de prensa, ante los medios de comunicación, para analizar la derrota y lo que supone para sus intereses esta temporada. Además, el entrenador del conjunto alicantino ha lamentado la falta de puntería en los metros finales.

Eder Sarabia pide más a sus jugadores

De esta manera, Eder Sarabia ha comenzado apuntando en rueda de prensa que al Elche le ha faltado "precisión en los metros finales. Hemos hecho muchas cosas de mérito. En la segunda, no hemos entrado nada bien. A partir del gol, nos hemos salido de las cosas que teníamos que hacer. Hemos generado para hacer algún gol. Para todas las cosas buenas que hemos hecho, nos ha faltado precisión y acierto en los últimos metros. Hemos sido de los equipos que mejor le ha jugado al Getafe, sin ninguna duda. Lo resumís al resultado, pero cómo hemos sacado la pelota, cómo les hemos replegado, las alternativas que hemos encontrado... No estoy de acuerdo. Hemos hecho muchas cosas bien en un campo complicado y ante un rival duro. No hemos estado bien en el último pase y eso ha marcado".

Además, Eder Sarabia ha seguido dando detalles sobre los próximos partidos del Elche y la clave para sacar la victoria: "Para ganar, vamos a tener que jugar bien. No tenemos recursos y mentalidad para jugar mal y sin hacer las cosas que hacemos encontrarnos el resultado. El resultado siempre vendrá desde el juego. Hay cosas que podemos hacer mejor y que al final te da puntos. Se lo he dicho a los jugadores. Parte de jugar bien es sacar puntos y no nos podemos conformarnos. Necesitamos más colectivamente e individualmente para sacar más. Hay que tener una exigencia mayor y apretar el culo. La realidad es que estamos jugando bien, pero no nos da. Hay que sacar puntos y eso tiene que ver con entrar bien en la segunda parte, entrar mejor desde el banquillo..."

Eder Sarabia valora las ocasiones fabricadas por el Elche

En este sentido, Eder Sarabia siguió alabando el trabajo de sus jugadores pese al resultado final: "En la primera parte, pocos equipos le habrán hecho una primera parte como la que hemos hecho nosotros, con valentía y apenas nos han generado. Hemos finalizado con transiciones más rápidas y lo reducimos al resultado. No hemos entrado bien a la segunda parte. Tengo que saber que tengo que me comprometer mejor, con una acción defensiva... Y a partir de ahí, desarrollar lo que quiero hacer. En la segunda parte, igual nos hemos precipitado un poco. El partido para mí es de empate, pero cuando el rival tiene más acierto puede ganar"Por último, Eder Sarabia señala que "para mí, ha sido un gran partido, cada uno jugando a lo que quería. Nos hemos impuesto más y les hemos llevado a situaciones incómodas. Luego, han estado más acertados. Es fútbol y cada uno pone lo que tiene que poner. El resultado ha caído de su lado".