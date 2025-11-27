Eder Sarabia alaba a Bordalás: "Hay tantas cosas positivas que tiene mucho mérito todo lo que hace”

El entrenador del Elche compareció ante los medios de comunicación, en rueda de prensa, para analizar el partido de mañana contra el Getafe en El Coliseum, al que llegan tras empatar contra el Real Madrid en la última jornada

El Elche visitará mañana al Getafe en El Coliseum, en el encuentro correspondiente a la jornada 14 de LaLiga EA Sports. Por ello, como viene siendo habitual, Eder Sarabia ha comparecido en rueda de prensa, ante los medios de comunicación para analizar cómo llega a su equipo al nuevo partido del campeonato doméstico. Además, el técnico ha confirmado las bajas de Josan y Chust, además de destacar que "Bigas está perfecto". Por otro lado, el entrenador vasco no ha dudado en alabar a Bordalás, su siguiente rival en el banquillo.

Eder Sarabia analiza cómo llega su equipo

En este sentido, Eder Sarabia ha empezado analizando en rueda de prensa cómo llega su equipo y las claves del partido contra el Getafe: “Puede que dependiendo de los rivales se den cosas diferentes en los partidos. Ha sido una semana corta, de recuperar a todos físicamente y estar frescos mentalmente. Habrá que trabajar esas cosas especiales que pasan en los partidos contra el Getafe, además de ser capaces de imponernos y llevar el partido a lo que nos pueda interesar. Cada partido es una película y tenemos capacidad para adaptarnos”.

Además, Eder Sarabia ha valorado la figura del árbitro elegido y las novedades en la convocatoria:“No le ponemos mucho énfasis. Cada equipo tiene sus armas e intenta explotar sus virtudes. Luego hay un árbitro que tiene que mejorar eso. La expulsión de Víctor Chust llega por perder tiempo y nosotros somos de los que más jugamos. Cuesta manejar esa consistencia de la que habla el colectivo arbitral. Josan y Chust son bajas. Bigas está perfecto para mañana”.

Por otra parte, el entrenador del Elche ha seguido apuntando que el conjunto de Bordalás viene “de jugar contra el Atlético y han tenido el mismo tiempo para recuperarse y adaptarse. Estamos centrados. Es una semana más corta y hay que manejar todo, la carga del mensaje. Llevamos muchos partidos con diferentes escenarios que se pueden parecer al de mañana y podemos hacer mejor. Dentro estamos centrados y no tenemos ninguna excusa para no llegar en las mejores condiciones”.

Eder Sarabia analiza el sistema de juego de Bordalás

De esta manera, Eder Sarabia ha detallado su pensamiento sobre el juego de Bordalás: “Todos los que estamos en este fútbol hemos dejado ya el debate tonto sobre el modelo que te lleva cada uno a su trinchera y no era positivo. Todos aprendemos de todos y como decía Bordalás, hacemos cosas de ellos y ellos de nosotros. Un aprendizaje es no cerrarse a lo que piensas porque tienes que adquirir cosas de diferentes equipos. Bordalás saca rendimiento, puntos, le adora su afición. Hay tantas cosas positivas que tiene mucho mérito todo lo que hace”.

Por último, el técnico del Elche apunta las claves para conseguir la victoria mañana: “Hay que conocer sus fortalezas y nos puede condicionar un poco quién sea el sustituto de Mario. Nos tendremos que adaptar a eso. Es un tema de todos, de demostrar madurez, personalidad y superar un momento de dificultad todos juntos. Mañana es un partido de todos, empezando desde el portero, hasta cómo presionar. Será un partido de estar fríos y desde la inteligencia llegar a sacar nuestra mejor versión”.