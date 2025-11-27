Bordalás confirma el alta de Neyou antes del partido contra el Elche

El entrenador del Getafe CF ha afirmado que el centrocampista se ha ejercitado con normalidad junto al resto de sus compañeros de equipo y que podrá jugar, si así lo estima él oportuno, en el encuentro que abre este viernes la jornada 14 de LaLiga

José Bordalás, entrenador del Getafe CF, ha comparecido ante los medios de comunicación en la previa del partido que su equipo va a disputar contra el Elche CF, correspondiente a la jornada 14 de LaLiga. El técnico del conjunto azulón ha repasado la actualidad, confirmando que Yvan Neyou está totalmente recuperado de sus molestias físicas y que podrá jugar si así lo estima oportuno. Por otro lado, también ha hablado sobre el choque de estilo que será enfrentarse al Elche CF de Eder Sarabia.

El Getafe CF respeta al Elche CF de Eder Sarabia

José Bordalás ha comenzado la rueda de prensa asegurando que el Getafe CF ya ha olvidado la derrota contra el Atlético de Madrid. "Eso está olvidado, hay que pasar página y estamos centrados en el partido frente al Elche. La mente de los chicos ya está puesta en el partido de mañana".

Por otro lado, este encuentro liguero entre Getafe CF y Elche CF es un choque de estilos entre el juego directo del equipo de José Bordalás y el de posesión de Eder Sarabia. El entrenador ha reflexionado sobre ello, respetando y elogiando a lo que están haciendo el Elche CF y Eder Sarabia. "Nosotros respetamos a todos los rivales, respeto a todos los entrenadores sea cual sea su experiencia. El Elche está haciendo cosas muy interesantes, nosotros estamos centrados en nuestro trabajo. Los chicos están con muchas ganas, mucha ilusión".

Yvan Neyou se ha recuperado y puede jugar contra el Elche CF

A continuación, José Bordalás ha confirmado que Yvan Neyou está recuperado de sus molestias físicas y que sólo tiene la baja de Davinchi. "La verdad es que para nosotros tener bajas es un contratiempo importante en cualquier momento, pero dada la plantilla es una dificultad añadida. Estamos para buscar soluciones, no pensamos en los que no están, tenemos máxima confianza en el equipo, los chicos tienen ganas de conseguir un triunfo. Neyou está bien, ha trabajado bien con el grupo y ya está disponible".

José Bordalás no ha querido entrar a valorar las palabras de su presidente, Ángel Torres, que se ha mostrado reacio a que el Getafe CF haga fichajes en el mercado de invierno. "El presidente es el que decide, él siempre expresa lo que piensa y es un hombre que lleva muchos años en el fútbol, lo hemos hablado tanto con él como con la dirección deportiva, sabemos que no va a ser fácil. El mercado de invierno no es sencillo pero tenemos claro que el equipo necesita incorporar algún jugador".

Finalmente, ha hablado sobre Álvaro Rodríguez, ex delantero del Getafe CF que ahora vuelve con el Elche CF. "Es un gran chico, tuvo la mala suerte de venir sin hacer pretemporada e incluso lesionado. Un jugador como él que necesita estar bien físicamente le costó mucho, pero es un gran chico y aquí le queremos mucho".