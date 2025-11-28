Getafe - Elche: resultado, resumen y goles

El Getafe recibe al Elche en el Coliseum este viernes buscando romper su racha negativa y consolidar su posición en LaLiga

Bordalás contará con su plantilla al completo, salvo lesiones menores. El equipo azulón ocupa la séptima posición con 17 puntos y buscará sumar tres puntos tras dos derrotas consecutivas . En casa, el Getafe ha obtenido 8 de 18 puntos posibles , mostrando cierta irregularidad como local.

Por su parte, el Elche CF , décimo con 16 puntos , llega con alta moral tras empatar 2-2 frente al Real Madrid la jornada pasada. Los visitantes solo han sumado 3 puntos en seis partidos fuera del Martínez Valero , un dato que podría favorecer al conjunto azulón.

El Getafe y Elche se han enfrentado en 20 ocasiones en LaLiga , con un balance favorable a los madrileños: 6 victorias, 10 empates y 4 derrotas . Este dato es importante para Bordalás, que buscará apoyarse en la historia reciente para obtener un resultado positivo.

El Getafe buscará controlar el mediocampo y aprovechar las bandas , mientras que el Elche probablemente opte por cerrarse y salir al contragolpe , aprovechando la velocidad de sus extremos. Los duelos individuales entre defensas y delanteros podrían decidir el resultado.

La irregularidad como local del Getafe es evidente: solo dos victorias en seis partidos en el Coliseum. Mientras, el Elche debe mejorar su efectividad fuera de casa. Ambos equipos intentarán cortar sus malas rachas y consolidarse en la parte media-alta de la tabla.

Bordalás declaró que el equipo “quiere volver a ganar y mantener su posición privilegiada”, mientras que Sarabia aseguró que “saldrán a competir y sumar puntos, conscientes de la dificultad del Coliseum”.

No logra enlazar más de dos pases seguidos el cuadro de Eder Sarabia, que se le ve visiblemente molesto desde el banquillo

Buen centro lateral que acaba en las botas del delantero uruguayo y casi logra adelantar al Elche. El balón se marchó rozando el palo izquierdo de David Soria

Sensacional la jugada de Nyom , que colocó un centro al segundo palo, Kiko Femenía empala hacia portería y ahí estaba Arambarri para poner la cabeza y marcar el primero de la noche.

Buen remate de André Silva dentro del área y el guardameta madrileño vuelve a sacar su recital de paradas a la palestra.

Últimos minutos del encuentro y el Getafe intenta dormir las jugadas. Bordalás se la sabe muy bien...

El Getafe consigue los tres puntos gracias al tanto de Arambarri. David Soria, providencial en la victoria del cuadro de Bordalás, que fue expulsado en la última acción del encuentro

El Getafe CF, dirigido por José Bordalás, ocupa actualmente la séptima posición de la LaLiga EA Sports 2025-2026 con 17 puntos, los mismos que el Athletic Club. Este viernes, a las 21:00 y televisado por Dazn, recibirá al Elche CF en un encuentro correspondiente a la jornada 14, en el que buscará romper una racha negativa que se arrastra desde el 31 de octubre.

La pasada jornada, los azulones cayeron 0-1 frente al Atlético de Madrid en casa, tras un gol en propia de Domingos Duarte. Aun así, la confianza del equipo se apoya en su historial frente al Elche, con 6 victorias, 10 empates y 4 derrotas, un registro favorable que les permite soñar con sumar tres puntos en el Coliseum.

El Getafe, irregular en casa

El conjunto madrileño ha mostrado cierta inestabilidad como local, con solo 8 puntos de 18 posibles, producto de dos victorias en seis partidos disputados en el feudo azulón. Esta irregularidad ha sido un factor clave en las recientes derrotas frente a Atlético de Madrid y RCD Mallorca, que han frenado la progresión del equipo.

A pesar de ello, el Getafe llega en buena posición, séptimo con 17 puntos, firmando así su mejor inicio de temporada en las trece primeras jornadas desde la campaña 2019-2020. Bordalás espera que sus jugadores sean capaces de revertir la dinámica negativa y mantener la ventaja sobre los puestos de descenso, mirando de reojo las posiciones europeas.

El Elche, con fuerte moral tras el empate ante el Madrid

Por su parte, el Elche CF llega con 16 puntos, ocupando la décima plaza, tras un meritorio empate 2-2 ante el Real Madrid en la pasada jornada. Los ilicitanos pusieron en aprietos a los blancos en varias ocasiones y pudieron incluso llevarse la victoria, mostrando un gran nivel y actitud.

Sin embargo, fuera del Martínez Valero, al equipo dirigido por Eder Sarabia le cuesta sumar, con solo 3 puntos en seis encuentros como visitante. Esta estadística será uno de los puntos a explotar por el Getafe, aunque el Elche llega con alta motivación y confianza tras su reciente actuación.

Un enfrentamiento crucial para ambos

Tanto Getafe como Elche buscan poner fin a rachas negativas y consolidar su posición en la tabla. Los madrileños no suman los tres puntos desde finales de octubre, mientras que los ilicitanos deben mejorar la consistencia tras tres empates y tres derrotas en sus últimos seis partidos.

El duelo de este viernes en el Coliseum se presenta como una oportunidad para ambos equipos, separados por solo un punto, de mirar hacia arriba en la clasificación y acercarse a los objetivos europeos, mientras evitan caer en la zona de peligro.