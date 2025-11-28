Alineaciones Getafe - Elche: Alineación probable de Getafe y Elche en la jornada 14 de LaLiga

El conjunto azulón que quiere mantener vivo el sueño europeo se mide a un Elche que busca la victoria tras más de 28 días sin conseguirla

Getafe y Elche juegan este viernes 28 de noviembre, a las 21:00 horas en el estadio El Coliseum, este partido abre la jornada 14 de LaLiga.

El conjunto madrileño llega en la séptima posición, cuenta con 17 puntos -empatado con el Athletic Club- y en los últimos cinco partidos ha obtenido 6 puntos.

Mientras, el Elche está situado en la quinta posición de la clasificación, tiene en su casillero 16 puntos -los mismos que Sevilla, Celta de Vigo y Rayo Vallecano- y en sus últimos cinco compromisos ligueros ha logrado 3 puntos.

Ambos equipos llegan con la ilusión de acercarse a los puestos europeos, aunque para que esto sea una realidad faltan muchas jornadas por delante.

Bajas del Getafe CF - Elche CF

El cuadro de Bordalás tiene la baja de larga duración de Davinchi, el lateral sufrió una rotura del menisco de su rodilla izquierda, el pasado mes de octubre y todo apunta a que volverá entre tres y cinco meses de baja. Luego, otros dos jugadores vitales en el esquema del técnico de Alicante son: Mario Martín y Abdel Abqar, ambos no podrán estar disponibles porque recibieron una tarjeta amarilla en el partido anterior, lo que les obliga a cumplir sanción por acumulación de tarjetas.

El conjunto ilicitano llega con la baja segura de Víctor Chust, debido a que el colegiado le saco una amarilla y esto ha hecho que el excadista tenga que cumplir el ciclo de amarillas. Y Josan es la única baja por lesión.

Urgencias por las bajas

Los únicos cambios que va a hacer Bordalás con respecto al anterior partido frente al Atlético de Madrid, van a ser por sanción. En la portería, David Soria es un fijo y está poco a poco recuperando su mejor nivel. En la primera línea que hay ajustes por los ciclos de amarillas es la defensa que estará formada por: Domingos Duarte y Djené. El vallisoletano ya ha actuado en más de una ocasión como defensa en la línea de tres. A los lados, Diego Rico y Juan Iglesias serán los carrileros que se encargarán de meter en problemas al Elche.

En el medio, Arambarri y Luis Milla estarán solos ante el peligro, sin Mario Martín, la no presencia del cedido del Real Madrid va a provocar un cambio en el esquema y la inclusión de Sancris. En la otra banda va a estar Javi Muñoz. Y arriba en punta, el goleador del conjunto azulón, Borja Mayoral junto con Adrián Liso.

Sarabia no piensa hacer una revolución

El técnico de Bilbao va a hacer muy pocos movimientos, su once tipo salió de titular en el empate ante el Real Madrid. Iñaki Peña volverá a estar bajo palos tras su gran actuación ante el cuadro madridista. Los carrileros serán Héctor Fort y Germán Valera, sumarán una verticalidad que genera mucho peligro. El único cambio viene en la zaga, con la vuelta al once de Bigas -en lugar de Víctor Chust-, y estará acompañado por el austriaco, David Affengruber y Álvaro Núñez.

En el mediocentro, va a contar con Diangana, Aguado y Aleix Febas, los tres se están convirtiendo en claves en el regreso del conjunto ilicitano a Primera División, del último nombre se puede hacer un capítulo aparte viendo el impacto y nivel que está dejando en los últimos partidos. Y la dupla de ataque está formada por Álvaro Rodríguez y Rafa Mir.

Onces probables del partido Getafe CF - Elche CF, correspondiente a la jornada 14 de LaLiga

Getafe: David Soria; Diego Rico, Djené, Domingos Duarte, Juan Iglesias; Álex Sancris, Mauro Arambarri, Luis Milla, Javi Muñoz; Borja Mayoral y Adrián Liso.

Elche: Iñaki Peña; Germán Valera, Bigas, David Affengruber, Álvaro Núñez, Héctor Fort; Aguado, Diangana, Aleix Febas; Álvaro Rodríguez y Rafa Mir.