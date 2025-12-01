Ounahi deslumbra ante el Real Madrid y confirma su papel decisivo en el Girona

La exhibición de Azzedine Ounahi ante el Real Madrid reforzó la sensación de que el centrocampista marroquí vive un momento de forma extraordinario. Su gol, impacto creativo y capacidad para cambiar partidos consolidaron su figura como uno de los jugadores más influyentes en Montilivi, aunque su próxima ausencia en la Copa África será un golpe para el equipo

Azzedine Ounahi volvió a dejar una actuación de enorme nivel en Montilivi, esta vez ante un Real Madrid que sufrió su talento desde los primeros minutos. El internacional marroquí ofreció un partido impecable, con intervenciones llenas de personalidad y un protagonismo que lo convirtió en el gran referente creativo del Girona. Su capacidad para generar peligro con cada toque volvió a hacer evidente que está en un momento especial.

El gol que abrió el marcador, el tercero que firma con la camiseta rojiblanca, sintetizó su esencia como futbolista. Llegó desde segunda línea con un desmarque preciso, interpretó con claridad el pase de Tsygankov y definió con una naturalidad que sorprendió incluso a un Courtois sin opciones de intervenir.

Una influencia decisiva en el juego y una conexión total con Montilivi

Ounahi explicó una vez más por qué su fútbol tiene una incidencia tan marcada en el funcionamiento del equipo. Su juego combina riesgo, creatividad y lectura, ingredientes que permiten al Girona atacar con profundidad y romper estructuras defensivas. A veces fuerza decisiones precipitadas, fruto de su ambición constante, pero la mayoría de sus acciones aportan soluciones donde antes había bloqueo. Cuando acelera, abre líneas; cuando pausa, obliga a reorganizar al rival.

El centrocampista terminó el encuentro completamente exhausto, sostenido por la ovación de un estadio entregado. Montilivi reconoció en él a una figura capaz de transformar la cara del equipo, de asumir responsabilidad y de mejorar a quienes lo rodean. Míchel ha insistido en que su talento no admite discusión, y su rendimiento contra el Real Madrid volvió a confirmarlo con rotundidad.

El impacto emocional que genera su juego es evidente en cada actuación. La grada percibe esa mezcla entre descaro y determinación que define a los jugadores especiales, aquellos que cambian partidos incluso cuando el contexto es adverso. Su actuación, más allá del gol, encendió al equipo y mantuvo el control del ritmo durante gran parte del encuentro.

En momentos de presión, su insistencia por pedir balón refleja una personalidad competitiva que ha conectado de inmediato con el aficionado. Ounahi transmite la sensación de que siempre puede ocurrir algo cuando está cerca de la pelota, una cualidad que muy pocos jugadores poseen y que explica su rápido ascenso en el esquema de Míchel.

Una baja dolorosa: sanción y Copa África

El único matiz negativo de su partido fue la tarjeta amarilla que acarrea sanción. Ounahi se perderá el siguiente encuentro ante el Elche y, además, su ausencia se prolongará durante la Copa África, donde Marruecos aspira a llegar lejos. El Girona, por tanto, afrontará semanas complicadas sin su futbolista más determinante en un tramo crítico de la temporada.

El equipo perderá un faro creativo que ha marcado diferencias desde su llegada. La influencia del marroquí en las últimas jornadas ha sido tan notable que su ausencia obligará a reorganizar el centro del campo y a repartir responsabilidades de creación en un bloque acostumbrado a apoyarse en su genio. El impacto emocional y futbolístico de su baja será inevitable.

En Girona asumen que la salida temporal del jugador está dentro del calendario internacional, pero la coincidencia de la sanción con el torneo africano agrava aún más la situación. La planificación deportiva deberá adaptarse a un escenario sin su futbolista más desequilibrante.

Pese a todo, el cuerpo técnico confía en que el resto de la plantilla mantenga el nivel competitivo y que Ounahi regrese con la misma energía con la que ha impulsado al equipo desde su llegada. Su presente señala que ha recuperado aquella versión brillante que mostró en el Mundial de Qatar.