El Sevilla FC ya acumula 26 partidos de sanción en 26 jornadas de LaLiga: Gabriel Suazo amplía la lista de castigos

El equipo nervionense es el más amonestado de LaLiga: 77 amarillas que han provocado que haya siete jugadores que han cumplido ciclo y otros cinco que están a punto. Además, también ha visto seis rojas que se han traducido en una suma de 19 citas de castigo

El Comité de Disciplina de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), reunido como es habitual en cada miércoles posterior a una nueva jornada liguera, confirmará hoy una sanción de un partido para Gabriel Suazo, futbolista del Sevilla FC que vio en El Gran Derbi del pasado domingo una cartulina amarilla con la que alcanza la suma de cinco y deberá cumplir su primer ciclo.

Es una constante que se viene repitiendo a lo largo de toda la temporada: para recibir este domingo al Rayo Vallecano, el también castigado Matías Almeyda (le quedan cinco más) recupera a Tanguy Nianzou, que no estuvo disponible contra el Real Betis por el mismo motivo, pero a cambio pierde al internacional andino. La suma de esos siete partidos por acumulación de amarillas más los 19 encuentros por las seis rojas deja un acumulado de 26 partidos de sanción en sólo 26 jornadas.

Gabriel Suazo es el séptimo sancionado por ciclo de amarillas en un Sevilla FC con cinco apercibidos

Con la baja de Gabriel Suazo ante el Rayo Vallecano y también la mencionada de Nianzou en el duelo cainita en La Cartuja, ya son siete los futbolistas del Sevilla FC que se han perdido algún encuentro por acumulación de amarillas en lo que va de LaLiga EA Sports 2025/2026.

Antes que ellos dos pasaron por lo mismo sus compañeros Nemanja Gudelj, Batista Mendy, Gerard Fernández 'Peque', Lucien Agoumé y José Ángel Carmona. Estos dos últimos fueron los primeros sancionados del campeonato y además están a las puertas de ser también los primeros en alcanzar un segundo ciclo, pues acumulan nueve amonestaciones cada uno desde hace varias semanas.

Además, en el duelo ante el Real Betis también fueron amonestados Juanlu Sánchez, sin consecuencias en su caso, e Isaac Romero. Ricardo de Burgos Bengoetxea mostró tarjeta al delantero lebrijano por quitarse la camiseta en la tensa celebración del definitivo 2-2, lo que le hace pasar a estar apercibido de sanción, como Carmona y Agoumé. También están en esta misma situación César Azpilicueta y Marcao Teixeira, aunque el central brasileño es baja de larga duración por lesión.

Así se reparten las 77 tarjetas amarillas y las 6 rojas del Sevilla FC en LaLiga 25/26

Con las tres amonestaciones que vio en El Gran Derbi ante el Real Betis, el Sevilla FC sigue siendo el equipo más tarjeteado de Primera división con un total de 77 amarillas, que son 10 más de las que lleva el segundo, el Rayo Vallecano (67), y un total de 11 por encima del tercero, el Getafe CF (66).

Además, lleva seis rojas entre las que acarrean 19 partidos de sanción: Isaac Romero, en el derbi en Nervión y castigada con dos citas; la de Marcao Teixeira contra el Real Madrid, con seis choques; la de Juanlu Sánchez (doble amarilla) ante el Alavés, de un partido; y la de Joan Jordán ante los babazorros, de dos jornadas; más las dos expulsiones del técnico Matías Almeyda -la comparación con Raphinha es odiosa-, con uno y siete encuentros a cumplir.