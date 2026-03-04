Oso, el triunfador del derbi entre Betis y Sevilla

Los lectores de ESTADIO Deportivo han elegido al carrilero del Sevilla por encima de Fidalgo, Abde o Isaac Romero en la encuesta Helvetia por su actuación e incidencia en el resultado del Gran Derbi

El Gran Derbi dejó a varios jugadores retratados para mal y a otros retratados para bien. Un duelo con tantas aristas y tantos elementos mentales y sentimentales siempre deja más tocados que otra cosa porque, como en casi todos los aspectos en esta vida, lo negativo siempre domina por encima de lo positivo. Y más en esta era de las redes sociales y la crítica fácil. El Betis, tras perder una gran ventaja de 2-0 al descanso, salió mal parado en varias líneas. Pellegrini fue uno de los más criticados por la gestión de los cambios o el hecho de no reaccionar ante la caída del equipo en el segundo tiempo. La inoperancia de Marc Roca o nivel de Ricardo Rodríguez también desesperaron al aficionado bético.

La incidencia de Oso en la remontada del Sevilla

Sin embargo, en el Sevilla se vieron muchas cosas positivas. En esto también influye el conocimiento del nivel del equipo y la capacidad de reacción que tuvo a pesar de ser inferior en el campo y tener una situación muy complicada en el marcador jugando fuera de casa. Del primer tiempo no se sacó nada positivo, pero en el segundo volvió a aparecer la figura de Oso para reflotar al conjunto nervionense. El canterano, que ya se ha ganado ser titular en este Sevilla pese a que Almeyda diga lo contrario, revolucionó al equipo sevillista, cortó a Antony y superó a Aitor en varias ocasiones. Además, asistió en el primer gol a Alexis y provocó la falta, inexistente por otra parte, que acabó en el tanto del empate.

Los más destacados del Betis

No es que en el Betis no hubiera ninguna noticia buena, es que el resultado hundió tanto al beticismo que no se ha hablado tanto. Fidalgo se estrenó como goleador en un partido trascendental en la ciudad y volvió a dejar destellos de su talento en el centro del campo. Abde fue el más destacado de los verdiblancos. Realizó una brillante jugada en el primer gol que se puede considerar más de media asistencia y asistió en el segundo con una gran escapada y un pase filtrado con mucha calidad a Fidalgo.

Oso y Fidalgo, los más destacados por los lectores de ESTADIO

En ESTADIO hemos decidido preguntar a los aficionados sobre el mejor jugador de El Gran Derbi. El duelo se ha quedado entre Oso y Fidalgo, con Isaac Romero, Abde, Antony o Alexis Sánchez. El canterano sevillista ha salido como gran triunfador con un 35,58% de los votos, seguido muy de cerca por el ex jugador del América, que suma un 35,51%. Muy lejos se quedó el tercero en la lista. Un Abde que recibió el 11,11% de los votos.