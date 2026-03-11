El Atlético de Madrid si mueve por las posibles salidas de Giménez y Lenglet: Mario Gila

El equipo rojiblanco quiere dar un salto de nivel en la posición de central de cara a la próxima temporada en la cual se confía mucho en Marc Pubill y David Hancko. A ellos se le desea añadir algún futbolista de calidad y uno de los que más gusta en el español y ex del Real Madrid que está destacando mucho en la Lazio el cual puede no salir tan caro como se cree

Aunque el Atlético de Madrid está totalmente centrado en esta recta final de temporada, la dirección deportiva liderada por Mateu Alemany ya planifica la siguiente en donde una de las posiciones a reforzar va a ser la de central ya que el equipo que entrena Diego Pablo Simeone estudia las salidas de Giménez y Lenglet lo que provoca que tenga que añadir calidad y cantidad de jugadores en esa demarcación. Uno de los futbolistas que me gusta es el ex del Real Madrid Mario Gila que está destacando mucho en la Lazio de la Serie A de Italia.

Mario Gila, central de la Lazio, está en la agenda del Atlético de Madrid

El Atlético de Madrid tiene la maquinaria en marcha de cara al próximo mercado de fichajes de verano y uno de los jugadores que más le gusta para mejorar la posición de central es Mario Gila, ex del Real Madrid que es una pieza clave en la Lazio de Italia, según informa As.

El defensa, de 25 años, suma un total de 28 partidos disputados entre Serie A y Copa de Italia, acumulando 2.384 minutos en esta temporada. Es indispensable, pero su situación contractual puede provocar que durante el verano que está a la vuelta de la esquina se pueda dar su salida de la Lazio.

Y es que Mario Gila acaba contrato con la Lazio el 30 de junio de 2027 y, por tanto, la próxima temporada va a entrar en la última de su vinculación laboral con el club de la capital de Italia. Este hecho provoca que si la Lazio no consigue su renovación tenga el club italiano que decidirse por venderlo o por quedarse a sabiendas que se puede marchar gratis en el verano de 2027.

En caso de traspaso, desde Italia aseguran que su precio estaría sobre los 20 millones de euros. Una cantidad de dinero que no es muy granda, pero si es cierto que podría elevarse debido a que equipos como el Milan, al igual que el Atlético de Madrid, están también interesados en fichar a Mario Gila.

Giménez y Lenglet están en la rampa de salida del Atlético de Madrid

Uno de los principales motivos por los que el Atlético de Madrid está muy interesado en fichar a Mario Gila, central de la Lazio, es porque se esperan salidas en esa posición durante el próximo verano, fijándose las miradas en José María Giménez y Clément Lenglet.

José María Giménez tiene opciones de salir del Atlético de Madrid el próximo verano. Uruguayo y club madrileño tienen un pacto por el cual pueden separar sus caminos si se cierra una operación que satisfaga a todas las partes. El central está abierto a un proyecto atractivo en lo deportivo y que le mantenga su actual salario, mientras que el Atlético de Madrid le abre la puerta a Giménez sólo por librarse de su sueldo.

Por su parte, el Atlético de Madrid le va a buscar salida a Clément Lenglet porque el rendimiento del francés no ha convencido durante esta temporada.