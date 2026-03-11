Así quedó el tobillo de Llorente tras la dura entrada de Richarlison: "﻿Unos días mal﻿..."

El lateral rojiblanco se vio obligado a pedir el cambio tras el fuerte pisotón del brasileño, que dejó su tobillo sangrando, aunque espera estar recuperado para el partido de LaLiga ante el Getafe

Marcos Llorente fue el encargado de abrir el marcador ante el Tottenham aprovechando un error garrafal del meta rival Antonin Kinsky, que se resbalaba y regalaba la pelota a Lookman, el inglés se la cedía a Julián Álvarez quien dejaba en bandeja el 1-0 a Marcos Llorente. Ese tempranero gol acabaría propiciando una goleada rojiblanca ante el conjunto inglés para encarrilar el pase a los cuartos de final de la Champions League, lo que tendrá que certificar la próxima semana en Londres, aunque el lateral dejó claro tras el partido que no hay que confiarse, y puso como ejemplo un partido muy reciente en Copa.

"Es un buen resultado, tenemos la experiencia contra el Barça, en la Copa, que nos fuimos con mucha diferencia de goles. Cada partido es un mundo, toca jugar fuera de casa, buen resultado pero no está cerrado del todo", advirtió el futbolista rojiblanco en los micrófonos de Movistar+, donde analizaba así el choque: "Partido que hubiésemos firmado todos antes de que empezara. Marcar cinco goles no es fácil, lástima de los dos que encajamos, que hacen que te vayas con una sensación agridulce. El equipo hizo un gran partido, un gran resultado para la vuelta".

Eso sí, Llorente admitió que supieron castigar los errores del equipo inglés. "Hemos presionado arriba, ellos tuvieron esos pequeños errores que hicieron que pudiésemos tener esos primeros goles. Es mérito del equipo, de apretar arriba, de poner las cosas difíciles. Nos pusimos por delante rápidamente", reconoció Llorente, que rebajó la ilusión ante la posibilidad de hacer importante en la Champions: "Todavía no, queda muchísimo camino. Queda una vuelta, que puede pasar de todo, y queda mucho. Nuestra frase de 'partido a partido' hay que seguirla ahora más que nunca".

La dura entrada de Richarlison, solo amarilla

Por último, el internacional español restó importancia al estado de su tobillo, que quedó bastante herido y sangrando tras un fortísimo pisotón de Richarlison por el que solo vio la cartulina amarilla, aclarando que fue "un golpe que suele pasar en el fútbol". "Unos días mal y se pondrá bien", añadió para finalmente reconocer que no sabía nada de la decisión de Griezmann sobre su futuro: "No sé nada, puede hacer lo que quiera. Ojalá que se quede, es lo que queremos. Pues le daré un abrazo cuando le vea".

Y es que el delantero francés aprovechaba el choque ante el Tottenham para zanjar los rumores sobre su posible salida en este mes de marzo rumbo al Orlando City de la MLS estadounidense. "Estoy muy bien aquí. Disfruto mucho. Lo que hago en el campo habla por mí. La idea es llegar hasta el final. La final de la Copa del Rey es mi sueño, mi objetivo y ojalá podamos conseguir algo grande", reconocía Griezmann que al manos se ha asegurado ya disputar la final de Copa del Rey el próximo 18 de abril.