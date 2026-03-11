Giuliano, sobre la decisión de Griezmann: "No sabía nada, así que ahora voy a hablar con él, es una leyenda del Atlético de Madrid"

El extremo argentino se mostró confiado en la continuidad de su amigo y compañero Julián Álvarez al mismo tiempo que se alegró también porque Griezmann haya decidido no salir ahora del Atleti

Julián Álvarez fue el autor de un doblete en la contundente victoria del Atlético de Madrid ante el Tottenham en el partido de ida de octavos de final de la Champions League, lo que deja el pase a cuartos encarrilado pues afrontará el choque de vuelta en Londres con una ventaja de tres goles. También se apuntó a la fiesta goleadora Antoine Griezmann, autor del segundo gol de la noche. Tanto el argentino como el francés fueron los protagonistas de la noche y no solo por sus goles, sino más bien por su futuro.

Mientras que el galo se encargó de zanjar cualquier rumor de una posible marcha en este mes de marzo a la MLS de Estados Unidos, donde el Orlando City ha pujado fuerte por su fichaje, el argentino dejó en el aire su futuro el próximo verano. Todavía quedan varios meses para que abra el mercado de fichajes y en el vestuario rojiblanco se encargan de darle mucho cariño para que siga en el Metropolitano y uno de ellos es Giuliano Simeone, uno de las amistades más estrecha de la 'Araña' en el club.

"Julián siempre es un jugador extraordinario. Siempre da su mejor versión, siempre da el cien por cien, los delanteros no todo son los goles, vemos cómo trabaja, cómo presiona, cómo recupera pelotas y eso le da un montón al equipo. Estamos muy contentos de tenerlo ahora con nosotros, porque es una estrella mundial", valoró el argentino en zona mixta tras la victoria por 5-2 contra el Tottenham en el Metropolitano.

Giuliano, feliz por la continuidad de Griezmann

El extremo rojiblanco también habló sobre el futuro de otro compañero como es Antoine Griezmann, quien él mismo confesó que seguirá en el Atlético al menos hasta final de temporada. "No sabía nada, así que ahora voy a hablar con él. Estamos muy contentos de que siga acá con nosotros, es una leyenda del Atlético de Madrid, va mucho más rápido que los demás, sabe cómo colocarse dentro del campo y tenerlo dentro de la cancha es una ventaja”, resaltó el argentino.

Por último, Giuliano también entró a valorar la contundente victoria sobre el Tottenham. "Estamos muy contentos por el partido que hicimos, por cómo trabajamos grupalmente e individualmente y fue una victoria muy merecida, pero también tenemos que corregir los errores que tuvimos", advirtió el extremo, que no da la eliminatoria por sentenciada ni mucho menos.