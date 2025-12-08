El Liverpool puede ir a más con el castigo a Salah

Tras las fuertes declaraciones de Mohamed Salah sobre su suplencia, el Liverpool ha actuado y ha decidido sancionar junto con el entrenador, Arne Slot al atacante y el primero de los pasos es que no va citado en la convocatoria de Champions frente al Inter pero la cosa puede ir a más y quedarse fuera durante un 'periodo corto'

La mala situación de Mohamed Salah con el Liverpool no ha hecho más que comenzar y eso se debe una suplencia que ha hecho estallar al jugador contra su equipo y tal y como ha informado ESTADIO Deportivo, lo más seguro es que el egipcio no formara parte de la expedición para esta semana en Champions en un duelo muy importante contra el Inter de Milán. Efectivamente, así ha sido pero la cosa puede ir a peor y que el jugador no entre en los planes a corto plazo de un equipo que se encuentra en una situación delicada en Inglaterra.

Salah y su señalamiento a Slot

Como antecedente a una relación que parece estar rota, la suplencia del jugador ha hecho estallar al atacante con sus declaraciones donde su objetivo ha sido el entrenador, Slot, el cual no ha tardado en responder de la forma más predecible posible, que es dejándolo fuera de la convocatoria. Estas fueron las palabras de un jugador tras la primera decisión de su técnico. "Tenía una buena relación con el entrenador. De repente ya no tenemos ninguna relación. No sé por qué. Me parece que alguien no me quiere en el club. Para ser sincero, no me parece aceptable. No sé por qué siempre me pasa. No puedo creerlo, estoy muy decepcionado. He hecho tanto por este club, todo el mundo lo ha visto, especialmente la temporada pasada. Estar en el banquillo, no sé por qué. Siento que el club me está dejando en ridículo. Así me siento".

Un castigo que puede ir a más

Tras estas duras declaraciones, se ha confirmado lo que todos esperaban, que se quedará fuera del viaje a Italia pero la cosa puede no quedar ahí ya que según apunta el periodista especializado en fútbol internacional, Fabrizio Romano, la dirección de Liverpool y Arne Slot, juntos en la decisión de que Mo Salah esté fuera por un ‘período corto’ tras sus fuertes declaraciones.

Esta postura, iniciada por Slot, ha sido secundada por la dirección deportiva del equipo red con el fin de mantener la situación bajo control. Mientras tanto, el jugador sigue entrenando con normalidad, lo ha hecho esta mañana y lo hará después del encuentro frente al Inter.

El futuro de Salah, en el aire

Lo cierto es que la gran temporada de Salah el año pasado obtuvo como premio su renovación hasta 2027 pero ahora se le une un interés del Al Hilal unido a un situación complicada con su equipo la cual puede verse cambiada si Slot fuera destituido fruto del mal momento del equipo.