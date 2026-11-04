Irán amenaza hoteles que usarán los equipos durante el Gran Premio de Qatar de MotoGP

Algunos de los establecimientos que se van a usar este fin de semana aparecen en una lista de posibles objetivos publicada por medios iraníes

Aunque los pilotos se han resignado a ir y la organización del Campeonato de MotoGP les ha dado lo que han pedido en cuanto a seguridad o seguros, sigue habiendo miedo en lo que pueda pasar a partir del viernes en el Circuito Internacional de Lusail.

Se filtró hace unos días que 19 de los 22 pilotos de la parrilla se habrían mostrado contrarios a correr en Qatar, entre ellos todos los punteros; pero ante la presión de Liberty todos han tenido que aceptar bajo amenaza de sanción. Todos menos Yamaha, que ya ha avisado que no va a llevar a la península árabe ninguna de sus motos y que acatará la decisión de los organizadores en forma de sanciones.

Marc Márquez, que fue el que pidió medidas de escape y algunos le acusaron de no querer correr, llegará muy justo y estará el mínimo tiempo necesario. Jorge Martín también llega desde España. Alex Márquez se lo pierde por una operación y le suplirá Lecuona. Fermín Aldeguer regresará tras ausentarse dos grandes premios... Será, como poco, un gran premio raro por todo lo que sucede alrededor.

Otros, en cambio, han defendido a capa y espada la celebración del Gran Premio de Qatar 2026, como es el caso del principal cabeza visible de Aprilia, un Massimo Rivola que sabe que, de no correrse, las opciones de que alguno de sus pilotos sea campeón se reducen drásticamente. "Si el organizador dice que es seguro, hay que ir. Si no quieres hacer este trabajo, te quedas en casa", sentencia el italiano, que no sólo se refiere a pilotos, sino también a todos los que rodean el gran circo, periodistas incluidos.

Los hoteles de Qatar, objetivos en caso de escalada bélica

El problema está en que el peligro sigue ahí. Han sido muchas las voces que han señalado en las últimas semanas que hacer público el horario y el lugar donde va a haber gente famosa durante un momento concreto del día invita a que se produzca un ataque por parte de Irán, que no ha dudado en los últimos meses en lanzar ofensivas contra los países del Golfo Pérsico aliados de Estados Unidos, entre los que se incluye Qatar.

La amenaza es tan real que medios iraníes han publicado una lista, bajo la denominación 'Zero Hour Target', de posibles objetivos en Oriente Medio y entre ellos se incluyen varios hoteles de la región, algunos de los cuales van a ser utilizados por los equipos de MotoGP este fin de semana.

La noticia ha sido difundida por el periodista de The Race Simon Patterson, quien ha desvelado, no obstante, que el ataque estaría condicionado a una escalada militar y no es una amenaza concreta a los hoteles ahora que van a llegar los pilotos de MotoGP.

La organización asegura que, según la información de la que dispone, no existen motivos suficientes para modificar sus planes. De hecho, avisan que después de consultar con las autoridades qataríes, el circuito de Lusail y asesores independientes de seguridad, todos le han confirmado que el gran premio es seguro.