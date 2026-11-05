Celta 1-2 Union Saint-Gilloise: Zeneli enfría Balaídos y complica el futuro europeo celeste

El conjunto de Claudio Giráldez se adelantó gracias a Pablo Durán, pero terminó viéndose remontado por un rival que encontró a su gran protagonista en el mediocampista sueco y en su portero, Koffi, su salvador en los últimos minutos

El Celta de Vigo dio un nuevo paso atrás en sus aspiraciones europeas después de caer ante el Union Saint-Gilloise (1-2) en Balaídos.

Los celestes comenzaron con buen pie y consiguieron adelantarse en el marcador por medio de Pablo Durán, pero no supieron sostener su ventaja ante un rival que fue creciendo con el paso de los minutos. Besfort Zeneli, con dos tantos, se convirtió en la pesadilla del equipo gallego, que terminó estrellándose contra Hervé Koffi cuando buscaba desesperadamente el empate.

La derrota complica el camino del conjunto de Claudio Giráldez en la Europa League, especialmente después de una segunda mitad en la que tuvo ocasiones para rescatar al menos un punto, pero volvió a pagar caro sus errores y la falta de contundencia en las áreas.

Pablo Durán aprovecha su oportunidad y adelanta al Celta

Las bajas y el desgaste acumulado condicionaron la elección de Giráldez para el encuentro. Sin Borja Iglesias, lesionado, con Iago Aspas todavía lejos de su mejor versión y Ferran Jutglà castigado por la acumulación de minutos, el técnico apostó por Pablo Durán como referencia ofensiva. Y la decisión no pudo comenzar mejor.

El delantero gallego necesitó apenas doce minutos para justificar su titularidad. Recibió la oportunidad y la aprovechó con un recorte de clase y una espectacular definición ajustada que permitió al Celta tomar ventaja para delirio de su hinchada.

Con el 1-0, los celestes dispusieron de una buena oportunidad para ampliar su ventaja en una rápida salida que Carreira no consiguió culminar correctamente. El problema fue que el tanto no frenó a los belgas, que lejos de acusar el golpe comenzaron a hacerse con el control del encuentro.

Zeneli cambia el partido con dos goles

El Union Saint-Gilloise fue ganando terreno y empezó a encontrar demasiadas facilidades para acercarse al área de Radu. El Celta perdió presencia y terminó pagando su falta de contundencia defensiva antes del descanso.

El encargado de devolver las tablas fue Besfort Zeneli. El futbolista sueco, nacionalizado kosovar, demostró toda su calidad en el minuto 35, cuando ganó la espalda a Marcos Alonso, controló con mucha categoría y resolvió con una magnífica definición ante Radu.

El empate hizo daño a los locales, que no consiguieron recuperar el control antes del paso por vestuarios. Y el golpe definitivo llegó nada más comenzar la segunda mitad.

En el minuto 49, Zeneli volvió a aparecer para completar su doblete. El atacante encontró espacio en la frontal tras un par de paredes verticales y conectó un disparo centrado que superó a Radu para confirmar la remontada belga. En apenas catorce minutos de juego entre el final del primer tiempo y el comienzo del segundo, el Celta había pasado de dominar el marcador a encontrarse por detrás.

Giráldez agita el banquillo y Koffi evita el empate

Con el resultado en contra, Claudio Giráldez decidió mover rápidamente a su equipo. Iago Aspas e Ilaix Moriba saltaron al terreno de juego en busca de una reacción que devolviese al Celta al partido. Y los celestes encontraron en Pablo Durán a su principal argumento ofensivo. El delantero estuvo cerca de firmar su segundo tanto de la noche, pero primero se encontró con una gran intervención de Hervé Koffi y posteriormente vio cómo otro de sus disparos se marchaba rozando el poste.

El Union Saint-Gilloise también comenzó a acusar el desgaste y David Hubert introdujo cambios para refrescar a su equipo. Los visitantes fueron perdiendo presencia ofensiva y terminaron replegándose cada vez más cerca de su portería.

El Celta encontró entonces una oportunidad de oro para meterse de nuevo en el encuentro. Superado el minuto 70, el colegiado Aliyar Aghayev fue avisado para revisar en el monitor una posible mano de Javi Rodríguez dentro del área.

Tras comprobar la acción, señaló el punto de penalti. Sin embargo, Radu mantuvo con vida a los suyos. El guardameta rumano detuvo el lanzamiento de Zeneli y evitó que el atacante belga completase su particular exhibición con un tercer gol.

Los últimos minutos fueron un asedio celeste. Javi Rodríguez, que ya había sido protagonista en la victoria europea en Glasgow, estuvo cerca de convertirse nuevamente en héroe, pero se encontró con un inspirado Koffi. El portero del Union Saint-Gilloise volvió a aparecer para frustrar el empate y asegurar una victoria de enorme valor para los belgas.

El Celta lo intentó hasta el final, pero no encontró el camino hasta el gol. Balaídos terminó viendo cómo su equipo dejaba escapar un encuentro que había comenzado ganando y que complica seriamente sus aspiraciones de seguir avanzando en la Europa League.

Ficha técnica:

Celta: Radu; Javi Rodríguez, Yoel Lago, Marcos Alonso; Javi Rueda (Jutglà, min. 81), Burcio (Antañón, min. 81), Febas (Moriba, min. 60), Carreira; Swedberg (Driouech, min. 72), Hugo Álvarez (Aspas, min. 60) y Pablo Durán.

Union Saint-Gilloise: Koffi; Patris, Sylla, Havenaar (Sykes, min. 81), Chibani; Van de Perre, Zeneli, Zorgane (Aquino, min. 66); Guilherme Smith (Hurtevent, min. 81), Kevin Rodríguez (De Roeve, min. 66) y Mofokeng (Olaru, min. 84).

Goles: 1-0, Pablo Durán (min. 12); 1-1, Zeneli (min. 35); 1-2, Zeneli (min. 49).

Árbitro: Aliyar Aghayev (Azerbaiyán). Amonestó a Pablo Durán (min. 94), por parte del Celta, y a Smith (min. 71), por parte del Union Saint-Gilloise.

Incidencias: Encuentro correspondiente a la cuarta jornada de la fase liga de la Europa League, disputado en Balaídos ante 19.661 espectadores. Antes del encuentro se guardó un emotivo minuto de silencio en recuerdo del delantero del CD Tenerife Jesús de Miguel y de las víctimas del accidente ferroviario de Urda (Toledo).