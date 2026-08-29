El Málaga encuentra lateral izquierdo: Adam Aznou, a un paso de La Rosaleda

El Málaga CF está a punto de cerrar la llegada de Adam Aznou. El lateral izquierdo marroquí, de 20 años, aterrizará en La Rosaleda cedido por el Everton

El Málaga CF está cerca de cerrar una de las operaciones que tenía marcadas como prioritarias para el tramo final del mercado. El conjunto blanquiazul ha alcanzado un principio de acuerdo para incorporar a Adam Aznou, lateral izquierdo marroquí de 20 años que aterrizará en La Rosaleda en calidad de cedido procedente del Everton.

La operación llevaba varias semanas encima de la mesa del club malagueño y, salvo un cambio inesperado en las próximas horas, permitirá a Juanfran Funes contar con una nueva alternativa para el carril izquierdo. La posición había quedado descubierta después de la marcha de Dani Sánchez y la dirección deportiva consideraba necesario encontrar un refuerzo antes del cierre del mercado. La llegada de Aznou responde a esa necesidad y también supone una oportunidad para el futbolista, que busca recuperar el protagonismo perdido durante su primera temporada en Inglaterra.

Un jugador con pasado en España

Aznou conoce bien el fútbol español, pese a que gran parte de su formación se produjo fuera del país. El defensa dio sus primeros pasos en la cantera del FC Barcelona, donde completó varias etapas antes de emprender rumbo a Alemania. Su siguiente destino fue el Bayern de Múnich. En las categorías inferiores del conjunto bávaro continuó con su crecimiento y permaneció durante tres temporadas. Su evolución le permitió acercarse al primer equipo y llegar a disputar cuatro encuentros con la camiseta del alemán.

Su primera experiencia profesional en España llegó durante la segunda mitad de la campaña 2024/25. El Bayern optó entonces por cederlo al Valladolid para que pudiera disfrutar de minutos en el fútbol profesional. El lateral disputó 13 partidos durante aquella etapa, aunque no logró evitar que el conjunto pucelano terminara descendiendo.

El Everton pagó nueve millones por él

El buen cartel que había adquirido Aznou llevó al Everton a apostar por su incorporación el pasado verano. El conjunto inglés desembolsó cerca de nueve millones de euros para hacerse con el futbolista, que afrontaba así el reto de continuar su carrera en la Premier League. Sin embargo, su adaptación a Inglaterra no fue la esperada. El lateral tuvo pocas oportunidades durante su primera temporada y terminó buscando una alternativa que le permitiera volver a sentirse importante sobre el terreno de juego.

Ahí apareció el Málaga. El conjunto de La Rosaleda se interesó por su situación y encontró en el jugador una buena predisposición para regresar a España. Aznou contaba con propuestas de otros clubes, entre ellas algunas procedentes de Alemania, pero su prioridad era volver al fútbol español. El proyecto malaguista consiguió convencerle y el futbolista habría dado preferencia a la propuesta del Málaga.