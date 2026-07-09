El Málaga apuesta por la delantera del ascenso a Primera División

Entre Chupe, Adrián Niño y Jauregi firmaron un total de 40 goles que sostuvieron el camino hacia el ascenso al conjunto malacitano. El club prolonga ahora el contrato del delantero guipuzcoano hasta 2027

El Málaga ha hecho oficial la renovación de Eneko Jauregi hasta el final de la siguiente temporada. El club malacitano ha apostado por la figura del delantero guipuzcoano, pese a que ha firmado tan solo cuatro tantos en la pasada temporada. Desde la dirección deportiva, por ello, apuestan por los mismos jugadores en la parcela ofensiva que llevaron al equipo de Funes a Primera División, junto con Chupe y Adrián Niño.

Además, el anuncio de la renovación de Eneko Jauregi llega tan solo un día después de la prolongación de contrato de Einar Galilea. Por otro lado, el Málaga sigue con el trabajo en marcha durante el presente mercado de fichajes, confirmando salidas como la de Jokin Gabilondo, Javi Montero, Josúe Dorrio, Víctor Gracía, Darko Brasanac, Carlos Dotor, que cuenta con opciones de regresar al conjunto de Funes este verano.

Jauregi, el fichaje que unió al vestuario del Málaga

Jauregi llegó el pasado mercado de fichajes al Málaga procedente del Racing Club de Ferrol. El delantero de 29 años afrontaba el reto sabiendo la dura competencia que iba a tener en el equipo con Chupe y Adrián Niño. Sin embargo, su presencia en el vestuario ha sido vital aportando experiencia, así como el hecho de ser una gran opción desde el banquillo para Funes en los distintos partidos en LaLiga Hypermotion.

Jauregi explicó en una entrevista con Málaga Hoy que "todos estamos para trabajar, todos somos compañeros, entonces cuanto más ayuda tengamos entre todos, mejor. En ninguna posición creo que te diría que hay un pique, entonces yo creo que es todo sano y todo muy bueno", palabras que definen cómo ha llevado a cabo la temporada el delantero guipuzcoano sabiendo los rivales' que tenía por delante en el once titular de Funes.

Jauregi, cuatro goles y ascenso antes de su salto a Primera

Jauregi ha sido uno de los delanteros que ha formado parte del ascenso del Málaga a Primera División. El delantero ha conseguido participar en hasta 23 encuentros en LaLiga Hypermotion, registrando cuatro goles durante la pasada temporada. Cifras lejanas a las que dejó uno de los jugadores más utilizados por Funes, como Adrián Niño, que firmó once goles, siendo importante desde el banquillo y cuando ha entrado en el once.

Por último, Chupe acabó la temporada en LaLiga Hypermotion con un total de 24 goles. El delantero del Málaga se quedó a tan solo uno del pichichi, Sergio Arribas, pero demostró que tiene capacidades de sobra para liderar la parcela ofensiva del conjunto de Funes. En cualquier caso, Jauregi podrá debutar en Primera División con esta nueva renovación en el club, que se fija en Manu Sánchez en el mercado para reforzar la defensa.

Comunicado del Málaga anunciando la renovación de Jauregi

Eneko Jauregi llegó el verano pasado a Málaga para reforzar la delantera del conjunto blanquiazul. En su periplo malaguista, el punta vizcaíno ha participado en 25 encuentros (23 en LALIGA HYPERMOTION y 2 en la Copa del Rey), anotando cuatro tantos y ayudando a conseguir el ascenso a LALIGA EA SPORTS.

Con más de un centenar de partidos en la categoría de plata, Eneko debutará en la máxima competición nacional con el Málaga CF. El delantero continuará poniendo al servicio del equipo su trabajo, fortaleza y remate, ayudando al equipo a conseguir sus objetivos en el curso 26/27.

¡Enhorabuena, Eneko!