Loren Juarros lanza un serio aviso: "Primera división es otra cosa, hay que quitarse el traje de la celebración"

El director deportivo del Málaga pone orden tras el mercado de fichajes y lanza un mensaje directo: "Hemos mantenido a todos los jugadores que queríamos" y pide a la plantilla quitarse "el traje de la celebración" para competir en LaLiga EA Sports

Loren Juarros ha hecho balance del mercado de fichajes del Málaga, dónde han firmado hasta a siete jugadores, entre cesiones y llegadas como agentes libres. Además, el club ha dado salida hasta a diez futbolistas, por lo que ha sido un verano de mucho movimiento en las oficinas de La Rosaleda. El director deportivo ha analizado los últimos meses, lanzando un serio aviso a la plantilla por el arranque de LaLiga.

Loren Juarros: "Nadie ha intentado ejercer su cláusula de rescisión para marcharse"

En este sentido, Loren Juarros hizo balance del mercado: "La valoración principal es que hemos conseguido mantener a todos los jugadores de los que no queríamos desprendernos. No hemos tenido que vender a ningún futbolista. Nadie ha intentado ejercer su cláusula de rescisión para marcharse. Es algo que se ha ido generando durante estas tres temporadas: los activos del club quieren quedarse y pelear por el Málaga".

El director deportivo del Málaga respondió al hecho de no hacer gastos en cuanto a fichajes en este mercado: "Nosotros partíamos de la premisa de no vender a nuestros principales activos y hemos tenido que movernos dentro de la capacidad económica disponible. Hemos estudiado operaciones que exigían pagar un traspaso. Pero al calcular el coste global de todas las incorporaciones, las cifras no cuadraban".

Loren Juarros: "Se han marchado los futbolistas que entendíamos que debían hacerlo"

Sobre las salidas pendientes, Loren Juarros ha afirmado que "se han marchado los futbolistas que entendíamos que debían hacerlo y continúan aquellos con los que queríamos contar. Tampoco ha habido propuestas realmente amenazantes por nuestros jugadores ni nadie ha exigido marcharse. Los futbolistas y sus agentes conocen que el club se remite a las cláusulas de rescisión".

El directivo del Málaga ha comentado la situación con las renovaciones: "Ha quedado algo de límite salarial, aunque es una cantidad residual y no permitiría traer a un futbolista extraordinario mediante un gran traspaso. También hemos pensado en el medio plazo porque hay jugadores con los que debemos empezar a hablar pronto. En el fútbol siempre aparecen situaciones inesperadas y nuestra responsabilidad es estar preparados".

Loren Juarros y los lesionados: "Una vuelta precipitada puede provocar problemas musculares complementarios"

Loren Juarros habló del problema con las lesiones en el Málaga: "La lesión de Murillo, la fractura de tres costillas de Calero y los procesos de readaptación de jugadores como Pastor condicionaron la planificación. Queríamos evitar acelerar el regreso de los lesionados, porque Primera exige competir al cien por cien y una vuelta precipitada puede provocar problemas musculares complementarios".

Loren Juarros analizó el cambio en el Málaga hasta llegar a Primera: "Lo hemos conseguido con un modelo de funcionamiento, unos criterios económicos claros y la voluntad de conservar el equilibrio y la solvencia. En lo deportivo hemos apostado por una idea que está dando resultados. Este primer año vamos a sufrir, pero también vamos a disfrutar, porque creo en nuestros jugadores y en los fichajes que han llegado".

Loren Juarros: "Debemos demostrar con el tiempo que volvemos a ser un equipo estable en la categoría"

Loren Juarros, que se fijó en la Real Sociedad, dejó claro que "no podemos sacar a un titular o a un suplente importante de determinados equipos. Para muchos futbolistas seguimos siendo un recién llegado y quieren saber si el Málaga continuará en Primera la próxima temporada. Tenemos toda la ilusión y confiamos en consolidarnos, pero debemos demostrar con el tiempo que volvemos a ser un equipo estable en la categoría".

Por último, el director deportivo del Málaga, que vienen de perder ante el Real Madrid, lanzó un mensaje contundente: "Me gustaría que la afición mantuviera la misma ilusión que ha mostrado desde Primera RFEF y que apoyara tanto a los jugadores de la casa como a quienes llegan de fuera. Vamos a sufrir, vamos a competir y también vamos a disfrutar".

Loren Juarros avisó: "También se lo he dicho a los jugadores que no se equivoquen. Nos bajamos de la rúa. Lo que han conseguido es la hostia, pero Primera División es otra cosa. Hay que quitarse el traje de la celebración, dejar atrás los pelos rubios y ponerse de nuevo el mono de trabajo. Ya han comprobado ante el Atlético, el Deportivo y el Real Madrid lo que exige la categoría y confío plenamente en que responderán".