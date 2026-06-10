Los béticos podrán participar en la confección de la camiseta para el partido 'Forever Green' de la 26/27

La entidad verdiblanca, que entregó este miércoles en Málaga sus premios a los proyectos más sostenibles por cuarto año consecutivo, abrirá un concurso público de ideas para desarrollar el concepto que inspirará la nueva creación por parte de la firma danesa Hummel

El Museo Ruso de Málaga ha acogido este miércoles por la mañana una nueva edición del 'Forever Green Day', organizado por el Real Betis y que ha congregado a especialistas y profesionales comprometidos con la sostenibilidad. Este evento anual refuerza, así, su posición como uno de los principales espacios de encuentro en Europa para abordar los retos ambientales desde la colaboración entre deporte, empresa, ciencia e innovación.

Durante la celebración de esta cita se ha anunciado que el club verdiblanco lanzará un concurso de ideas para el diseño conceptual de la próxima camiseta especial del partido 'Forever Green' de la temporada 26/27. Se trata de una iniciativa pionera, a convocatoria abierta, que permitirá a aficionados y ciudadanía participar por primera vez en la creación de esta elástica, que tanta expectación crea cada año. La puesta en marcha de este proyecto, que será presentado con más detalles en las próximas semanas, permitirá al club recoger propuestas de historias, materiales, diseños o conceptos vinculados a la sostenibilidad con el objetivo de encontrar la idea que inspire la campaña.

Ponencias de primer nivel

A lo largo de la jornada se ha reflexionado sobre la capacidad única del deporte para generar conciencia social y amplificar mensajes con impacto global, aprovechando su alcance para inspirar cambios de comportamiento y promover soluciones frente a los retos ambientales más urgentes. A través de representantes de diferentes deportes (fútbol, tenis o críquet) y con la participación de expertos procedentes de distintos ámbitos (académico, empresarial, deportivo y asociativo) de países como España, Inglaterra, Italia, Alemania, Turquía, Emiratos Árabes Unidos e India, la entidad verdiblanca ha querido poner de manifiesto el valor de la colaboración internacional y multidisciplinar para impulsar la acción ambiental.

Inaugurada por Rafael Muela, consejero del Real Betis y patrono de la Fundación, y por Enrique Pérez, director general del Málaga CF, y moderada por la periodista Sara Hormaechea, la cita ha servido, además, para compartir experiencias, proyectos innovadores y casos de éxito que demuestran cómo la colaboración entre distintos sectores puede acelerar la transición hacia un modelo más sostenible. Han participado el profesor Ángel Enrique Salvo Tierra, de la Universidad de Málaga; Piera Abramo, responsable de Sostenibilidad del Udinese Calcio; Eşref Hilmi Açık, cofundador de Oleatex, innovadora compañía que desarrolla materiales de cuero 100% veganos elaborados a partir de residuos de la industria del aceite de oliva como alternativa al cuero tradicional; y Alexis Terrón, doctor en Biología especializado en la conservación de corales y director del programa MedCoral, impulsado por la Asociación Hombre y Territorio.

Entrega de Premios 'Forever Green' 2026

El evento ha servido como escenario para la entrega de los Premios 'Forever Green' 2026, un reconocimiento a quienes, desde distintos ámbitos de la sociedad, trabajan para promover una mayor concienciación ambiental y un futuro más sostenible. Los galardonados han sido: AELTC Wimbledon, distinguido en la categoría 'Liderazgo Ambiental en el Deporte'; el 'Premio Biodiversidad' ha sido para el equipo de críquet asiático Desert Vipers; el divulgador del patrimonio natural e histórico Ernesto Montoya (@viejatierra), en 'Proyecto a la Divulgación Medioambiental'; Viva con Agua en la categoría 'Activismo Climático'; y EFE VERDE, en 'Medio de Comunicación con Compromiso Medioambiental'.