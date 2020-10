Forever Green: El proyecto del Betis para ser "el club más verde del mundo"

Más allá del fútbol, el Betis quiere poner su grano de arena para lograr un mundo mejor y para ello ha lanzado Forever Green, la plataforma de sostenibilidad que busca aprovechar el poder del deporte más popular del planeta para ayudar a salvarlo, presentada ayer en la sede LaLiga con la presencia de Sara Aagesen, Secretaria de Estado de Energía, Ángel Haro, presidente del Real Betis, y Javier Tebas, presidente de LaLiga.

"El Betis quiere contribuir a un planeta mejor y un mundo más sostenible, así como mejorar la vida de las personas. Queremos convertirnos en el club más sostenible del planeta, el club más verde, porque queremos seguir siendo verde siempre, porque nuestros hijos se lo merecen. No es una moda sino que es una visión estratégica que comparte el club y todos sus trabajadores. Tenemos claro que sin planeta no hay fútbol y sin fútbol no hay Betis. Para nosotros el Betis es más que un club, es una forma de sentir y de vivir y por tanto es una responsabilidad cuidar nuestro planeta si queremos seguir disfrutando de nuestro Betis", aseguró Haro durante su presentación, pasando a explicar algunas de las actuaciones que la entidad de Heliópolis ya realiza para tratar de mejorar el medio ambiente, así como en qué consiste a grandes rasgos Forever Green.

"Es una plataforma abierta para empresas e instituciones que quiere aprovechar la palanca de deporte más popular del planeta para salvarlo. Les ofrecemos a las empresas el altavoz del fútbol para lanzar mensajes sobre la sostenibilidad global. Todos ello, sobre cinco grandes sectores: cambio climático, reciclaje, naturaleza, movilidad y sostenibilidad", desgranó el dirigente verdiblanco.

Por su parte, Tebas también quiso alabar la iniciativa del Betis: "Es muy importante que las empresas españolas, y por tanto los clubes, no sólo nos ocupemos de lo nuestro, sino que tengamos que explicar qué estamos haciendo por el mundo para mejorar el medio ambiente y luchar contra el cambio climático. El Betis, con esta iniciativa, consigue un doble objetivo: colaborar con el problema medioambiental y ser al mismo tiempo un altavoz para que más empresas y más personas se unan a esta iniciativa. Felicito al Betis por ello".

Del mismo modo, la plataforma impulsada por la entidad de Heliópolis también recibió el respaldo de Niclas Svenningsen, Manager for the Global Climate Action Team de Naciones Unidas, que participó a través de videollamada, así como de Sara Aagesen, secretaria de Estado de Energía.

"Lo que está haciendo el Real Betis es algo muy importante y al mismo tiempo es ilusionante ver que se proponen medidas como esta. Estamos viviendo momentos complicados, la pandemia ha cambiado nuestra forma de vivir y que el Betis tenga esta iniciativa ahora, con el objetivo de ser el club de fútbol más sostenible del planeta, es muy, muy importante. Hay que actuar con convicción, el cambio climático es el gran reto que se nos presenta y en este partido nos jugamos muchísimo", recalcó Aagesen

CLAUDIO BRAVO APORTA SU GRANITO DE ARENA



De manera más concreta, además, Haro explicó que los jugadores también formarán parte de esta iniciativa medioambiental. "Uno de los vectores importantes de este proyecto es contar con los jugadores, dada su proyección mediática, y ellos están encantados", señaló el dirigente, siendo el meta Claudio Bravo, también partícipe en el acto, uno de los protagonistas en este aspecto.

"Aún no somos conscientes de la fuerza que puede tener el fútbol, tenemos muchas herramientas para educar a las nuevas generaciones en el cuidado de nuestro planeta. Es algo grave que estamos ya sufriendo. Es un tema completo y tenemos que ser conscientes", señaló al respecto el meta chileno a través de videollamada.