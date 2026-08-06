Luiz Henrique, a punto de volver a Brasil a golpe de talonario: el pellizco que volverá a llegar a La Cartuja

El extremo de Petrópolis negocia su fichaje por el Flamengo, que compensará al Zenit cubriendo de sobra la amortización pendiente y le convertirá en el mejor pagado del equipo y el segundo traspaso más caro de la historia del país

El Flamengo no seguirá esperando la respuesta de Thiago Almada y el Atlético de Madrid, sino que ha elegido rápidamente un sustituto de altura para los costados de su ataque. Se trata del ex bético Luiz Henrique Rosa, que ha dado el visto bueno a su regreso a Brasil apenas año y medio después de marcharse a Rusia, donde ha marcado siete goles y brindado cinco asistencias en 48 partidos. Muy lejos de sus espectaculares números con el Botafogo (12+5 en 54 duelos), que llevaron a los cariocas a firmar un 2024 de ensueño, con los títulos del Brasileirao y la Copa Libertadores, más el particular de Rey de América.

Informa 'Globo' de que los 'rubronegros' han alcanzado un principio de acuerdo con el Zenit para cubrir de sobra la amortización pendiente. En San Petersburgo abonaron 33 millones y, ahora, recibirán 30 millones fijos y cinco en variables por el atacante, que se convertirá en el segundo traspaso más caro del país (tras el de su nuevo compañero Lucas Paquetá, que costó 45 millones) y en el mejor pagado de la plantilla del 'Mengao'. El propio mediapunta confesaba que habían hablado del asunto durante el Mundial y que "es un gran jugador; que el club haga lo que tenga que hacer, porque será muy bienvenido".

Ingresó más del doble de lo que gastó en traerlo a Europa

Objetivo del Clube de Regatas desde que descollara en las filas del vecino y máximo rival, el Fluminense, se adelantó el Real Betis en el verano de 2022, abonando ocho millones fijos y 4,6 en variables. Recuperaría con creces su inversión el cuadro heliopolitano, que se deshizo de Luiz Henrique año y medio más tarde por 16 millones fijos y cuatro en bonus que se terminaron cumpliendo, por lo que la plusvalía, con 20 millones en caja, superó el doble de lo que costó. Con sus dos siguientes movimientos, aunque poco, en La Cartuja ha seguido llegando pellizco tras pellizco, si bien no se conserva ningún porcentaje de su pase.

Medio millón más para la caja registradora de los verdiblancos

El Real Betis recibirá ahora aproximadamente 237.500 euros si se consuma el traspaso de Luiz Henrique al Flamengo, que se unirán a los 261.250 que volaron hacia sus arcas cuando cambió el Botafogo por el Zenit. Todo ello gracias al mecanismo de solidad de la Fifa, que compensa a los clubes que han participado en la formación de un futbolista. No confundir con los derechos de formación. Por ese concepto no factura nada el conjunto verdiblanco, que lo tuvo en sus filas 19 meses en el periodo que se estipula para el recuento. En total, casi 500.000 euros extra para Heliópolis.

La diferencia entre mecanismo de solidaridad y derechos de formación

El mecanismo de solidaridad se calcula basándose únicamente en el tiempo que el jugador estuvo inscrito en el club formador (el Real Betis, en este caso) entre sus 12 y 23 años y reparte un 5% del traspaso total siempre que haya transfer internacional de por medio (no dentro del mismo país). Para los años comprendidos entre los 16 y los 23 años, la Fifa otorga un 0,5% del total del fichaje por cada año completo de inscripción (lo que equivale a un 0,0416% mensual).

Por su parte, los derechos de formación se pagan una sola vez (o en momentos muy específicos) cuando un jugador firma su primer contrato como profesional o cuando es transferido por primera vez antes de cumplir los 23 años, se calcula según unos costes estándar fijados por el máximo organismo del fútbol mundial por cada año de formación, pero tiene en cuenta sólo de los 12 a los 21.