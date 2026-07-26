Movimientos que pueden acelerar la salida de Carlos Espí del Levante

Tras iniciar la pretemporada con gol y no entrar en la convocatoria de los dos últimos amistosos, el delantero que sostuvo la permanencia la pasada temporada podría estar muy cerca de salir en este verano

Carlos Espí apunta a ser uno de los principales nombres del Levante en este mercado de fichajes. El hecho de que no haya entrado en las últimas convocatorias de Luis Castro, ante el Sheffield United y Al Qadsiah, ha hecho saltar las alarmas y acelerar el rumor de que su salida puede ser una opción real este verano. Además, el motivo de esta decisión tomada habría siendo el interés que está recibiendo el delantero de un club.

Carlos Espí renovó con el Levante el pasado mes de febrero hasta 2028, ampliando su vínculo con la entidad granota tras las buenas sensaciones que estaba dejando en LaLiga EA Sports. Precisamente, sus actuaciones y los números que dejó la anterior campaña, con once goles en 25 partidos, le han provocado que equipos de Europa se hayan fijado en su figura en este mercado de fichajes, sabiendo la accesibilidad por su compra.

Carlos Espí se podría acercar a una salida inminente del Levante

El Levante se aferró al estado de forma de Carlos Espí para lograr la permanencia en Primera División la pasada temporada. Sus goles en la última jornada de LaLiga EA Sports fueron determinantes para lograr evitar el descenso, con tantos ante el Villarreal, Mallorca y, por último, Real Betis, pese a la derrota final. La figura del delantero fue necesaria para el conjunto de Luis Castro, que podría perder a uno de sus mejores jugadores.

Además, Carlos Espí ha comenzado la pretemporada como terminó la anterior campaña, viendo puerta frente al Leganés en el primer partido amistoso del Levante. Sin embargo, su situación empezó a cambiar, precisamente, desde ese once de julio, ya que no se vistió de corto en los dos próximos encuentros, contra el Sheffield United ni frente al Al Qadisiya, en el día de hoy. El delantero podría tener las horas contadas en el clun granota.

Carlos Espí reapece de la mejor manera en el Levante

Tras el encuentro ante el Leganés, Carlos Espí no adelantó pistas sobre su futuro: "Ha sido un partido complicado y duro porque era el primero y queríamos ver cómo estaba el equipo, cómo estábamos en juego, en intensidad… La verdad es que estamos muy contentos por la victoria. Meter un gol es lo más importante que le puede pasar a un delantero. Muy contento por haber comenzado la temporada anotando".

Además, Carlos Espí calificaba las primeras semanas de trabajo en el Levante como "duras, pero con mucha ilusión. Tenía muchas ganas de ver a mis compañeros, de estar con ellos y ha sido una semana muy bonita de mucho trabajo, pero de mucha ilusión". Tras ello, el conjunto de Luis Castro puso el foco en seguir preparando los diferentes encuentros que se les presentaban, como ante el Sheffield United o contra el Al Qadisiya.

El Levante se puede despedir de Carlos Espí próximamente

Por otra parte, un club puede estar detrás de Carlos Espí con el objetivo de pagar su cláusula, que es de 25 millones de euros, como ha informado El Chiringuito. Esta cifra abre la puerta a distintos equipos que podrían intentar su fichaje en este mercado, sabiendo la proyección de futuro que puede tener el delantero del Levante, que es la principal referencia ofensiva que tiene Luis Castro en la plantilla, junto con Iván Romero.

Carlos Espí, renovado hasta 2028, podría dar un giro inesperado a su carrera en el Levante en este mercado de fichajes. Tras tres temporadas en el primer equipo granota, el jugador podría decir adiós al conjunto de Luis Castro para comenzar una nueva experiencia. La fuente anteriormente mencionada adelanda que la salida está incluso avanzada, por lo que podría haber más noticias de manera inminente por su marcha