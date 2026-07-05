Carlos Espí se pronuncia por su futuro en el Levante en el regreso al trabajo

El Levante arranca la pretemporada con dos protagonistas: Carlos Espí, que vuelve tras firmar un final de curso decisivo, y Roger Brugué, que regresa con ambición después de su lesión. Ambos analizan el momento del equipo y dejan mensajes claros sobre su futuro y el del vestuario

El Levante ya está de vuelta con la mirada puesta en la pretemporada. El conjunto de Luis Castro afronta una nueva campaña ilusionante en Primera División tras lograr la permanencia en la última jornada de LaLiga EA Sports. Con ello, Carlos Espí también regresa. El delantero fue uno de los más destacados del tramo final del pasado curso, firmando once goles que fueron vitales. Ahora, el jugador ha hablado sobre su futuro.

Carlos Espí renovó el pasado mes de febrero hasta 2028, pero su temporada con el Levante le deja en el escaparate en pleno mercado de fichajes. Las ofertas no deberían faltar por su figura, pero el delantero tiene claro que está "muy contento" en el club granota, además de apuntar que tiene "ganas de ver a mis compañeros y de empezar a trabajar". Además, Brugué quiso hablar también ante los medios de comunicación.

Carlos Espí: "Al principio empecé sin jugar y he acabado jugando y metiendo goles"

En este sentido, Carlos Espí habló en Superdeporte en su vuelta al trabajo en el Levante: "Tuve dos semanas de exámenes en las que no pude desconectar mucho, pero, cuando terminé, me fui de viaje y estuve con familia y amigos. Aprendí mucho. Qué más se puede pedir: 11 goles en Liga y dos en Copa. Al principio empecé sin jugar y he acabado jugando y metiendo goles. La verdad que muy contento por ello y por la decisión que tomé de no salir ni en verano ni en invierno".

Por otro lado, Carlos Espí quiso pronunciarse sobre su futuro, manteniendo la incógnita sobre su continuidad en el Levante pero dejando claro cómo se encuentra actualmente en el conjunto dirigido por Luis Castro: "Este tema lo llevan mis representantes. Yo tengo ganas de ver a mis compañeros y de empezar a trabajar. Estoy muy contento en el Levante".

Roger Brugué: "El bloque es el mismo, ya llevamos tiempo trabajando juntos"

Otro de los que hablado en su regreso al trabajo ha sido Roger Brugué. El delantero y competencia de Carlos Espí sufrió una importante lesión de rodilla a finales de 2025, por lo que se perdió hasta doce encuentros con el Levante. De esta manera, el jugador ha analizado la plantilla: "El bloque es el mismo, ya llevamos tiempo trabajando juntos. Agradecidos por la gente que ya no está y darles las gracias a ellos también".

Además, Brugué habló de las posibles salidas que se pueden dar durante el mercado de fichajes: "Dudo que alguien esté pensando en salir o en lo que sea. Son cosas que no dependen del jugador y nosotros con este escudo siempre estamos felices y con la máxima ilusión y afrontando el reto con mucha responsabilidad".

Brugué: "Sea capitán o no lo voy a dar todo y a defender el escudo al máximo"

El delantero del Levante ha querido recordar la segunda parte de la temporada que firmó el equipo: "Creo que fue muy buena la segunda vuelta y tenemos que darle continuidad a cómo competíamos. Nos hemos quitado el miedo y el respeto del principio. Hemos visto que somos capaces de todo y vamos a intentar conseguir el objetivo con un poco más de tranquilidad que el año pasado y seguir en ese camino que es el correcto".

Sobre la capitanía, Brugué ha concluido hablando sobre la posibilidad de ser capitán del Levante, que puede decir adiós a Etta Eyong: "Depende del entrenador y de todos, sea capitán o no lo voy a dar todo y a defender el escudo al máximo. Obviamente a todo el mundo le gusta pero lo primero es el equipo".