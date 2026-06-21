El 'Submarino' puede hacer caja sin vender: los millones residuales que pueden llegar

Iván Martín, Javi Guerra, Thierno Barry y Karl Etta-Eyong, jugadores con pasado amarillo, están actualmente en el mercado y podrían reportar entre 13 y 18 'kilos' a las arcas amarillas; en las oficinas groguetas, muy pendientes de las operaciones de Girona, Valencia, Everton y Levante

Salvo por los fichajes del Real Madrid, el mercado de fichajes está un tanto estático en estas primeras semanas de mercado veraniego azotadas por la relevancia del Mundial. Se intuye un verano largo y movimientos varios en los despachos, y no solo de los clubes que compran y venden, también lo hará en las oficinas de aquellos clubes que, años atrás, dejaron bien atados determinados traspasos.

Es el caso del Villarreal CF, el verano puede ser de lo más productivo en cuanto a ingresos y recibir una importante inyección económica incluso sin la necesidad de desprenderse de ningún jugador.

La dirección deportiva amarilla se ha acostumbrado a introducir porcentajes de futuras ventas y cláusulas de plusvalías en muchas de sus operaciones. Una estrategia que puede volver a dar frutos en las próximas semanas gracias a cuatro nombres propios: Iván Martín, Javi Guerra, Thierno Barry y Karl Etta-Eyong.

Javi Guerra, el gran premio pendiente

El futbolista que más dinero podría dejar en las arcas de La Cerámica es, sin ninguna duda, Javi Guerra. El mediapunta valenciano salió de la cantera grogueta rumbo al Valencia CF, pero el Villarreal se reservó un 30% de una futura venta.

El nombre del internacional español está sonando con fuerza en el mercado después de que el FC Barcelona haya vuelto a interesarse por su situación. La dirección deportiva azulgrana, con Deco al frente, ya conoce las condiciones de una hipotética operación.

El Valencia insiste en que el jugador no está en venta y se remite a su cláusula, fijada en 40 millones de euros durante julio y en 60 a partir de agosto. Cualquier ingreso en Mestalla tendría un impacto directo en Vila-real. Si el club azulgrana apostase por pagar la cláusula, el pellizco en La Cerámica ascendería hasta los doce millones.

Iván Martín, una operación que vuelve a activarse

Otro de los expedientes que sigue de cerca el Villarreal es el de Iván Martín. El descenso del Girona FC a Segunda División ha abierto la puerta a una profunda reestructuración de la plantilla y el centrocampista bilbaíno es uno de los jugadores con más mercado.

Athletic Club, Sevilla FC, Espanyol, clubes griegos e incluso equipos mexicanos siguen su situación.

Cuando el Girona adquirió al futbolista en propiedad, el Villarreal se guardó el 30% de una futura venta. Las informaciones apuntan a que una operación podría cerrarse por una cantidad cercana a los seis millones de euros, lo que dejaría alrededor de 1,8 millones en las cuentas amarillas.

La situación de Iván Martín es especialmente interesante porque el Villarreal renunció hace un año a su opción de recompra, tasada precisamente en seis millones, a cambio de mantener ese porcentaje sobre una futura operación.

Thierno Barry puede volver a dejar dinero

Pocas operaciones han sido tan rentables recientemente para el Villarreal como la de Thierno Barry. El delantero francés fue vendido al Everton FC por 32,5 millones de euros fijos más otros 5,5 en variables tras solo una temporada vestido de amarillo. Pero el negocio podría no haber terminado.

El Villarreal conservó un 10% de una futura venta y el nombre del atacante aparece ahora en la agenda del RB Leipzig. El conjunto alemán ha preguntado por su situación y el Everton estudia cuál será su postura si termina llegando una oferta formal. Con contrato hasta 2029, su valor de mercado se sitúa en 30 millones de euros, por lo que el Villarreal podría ingresar hasta tres 'kilos' si se produce un cambio de aires del francés.

El complejo caso de Etta-Eyong

La operación de Karl Etta-Eyong es la más particular de todas. El delantero camerunés fue traspasado al Levante UD por tres millones de euros, pero el acuerdo incluyó distintos tramos de reparto de plusvalías.

Si una futura venta se cierra entre tres y 7,5 millones, el Villarreal recibiría el 80% de la plusvalía; entre 7,5 y 15 millones, el reparto sería del 50%; y por encima de los 15 millones, el club amarillo percibiría el 20%.

El recién ascendido Ipswich Town FC ya se ha interesado por el delantero, que viene de firmar siete goles y cuatro asistencias en su primera temporada en Primera División.

Existe, además, un último matiz: el Cádiz CF recibirá el 50% de la cantidad que termine ingresando el Villarreal.

Una vía de ingresos cada vez más importante

Tomando las cifras que se manejan actualmente y haciendo una estimación razonable, el Villarreal podría ingresar entre 13 y 18 millones de euros este verano únicamente por estas operaciones residuales.

Este verano, Girona, Valencia, Everton y Levante pueden convertirse en aliados inesperados de las cuentas groguetas.