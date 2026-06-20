En Nervión se posicionan por Iván Martín, una oportunidad de mercado para la medular

Habrá desbandada a finales de este mes en Montilivi, pues media plantilla acaba contrato, mientras que entre la otra media hay sueldos inasumibles, jugadores con caché y otros que se niegan a seguir en Segunda

El inesperado descenso a Segunda división del Girona FC, que en la 24/25 disputó la Champions League, provocará una desbandada en sus filas, en gran parte porque la mitad del plantel termina contrato en días días y muchos de sus sueldos serán inasumibles (aparte de los cedidos Marc-André Ter Stegen, Thomas Lemar, Hugo Rincón, Claudio Echeverri y Vitor Reis, se irán Daley Blind, Christian Stuani, Juan Carlos Martín, David López, Rubén Blanco...). Encima, con los que conservan alguna vinculación habrá que hablar y, en varios casos, escuchar las posibles ofertas que puedan llegar, ya que no todos querrán quedarse.

Uno de los que pretende cambiar de aires es Iván Martín, mediocentro e interior fichado de un Villarreal CF que conservaba hasta el verano pasado una opción de recompra valorada en seis millones de euros y un 30% de cualquier venta futura. La marcha al Ajax de Míchel Sánchez, su gran valedor en Montilivi, ha acabado de convencer al bilbaíno, que maneja intereses de los griegos Panathinaikos y Olympiacos, así como del mexicano Toluca y el Athletic Club, según Matteo Morerro, así como de clubes españoles como el RCD Espanyol, el Deportivo de La Coruña o el Sevilla FC, añade Ángel García en 'Cazurreando'.

El precio en que el Girona tasa a Iván Martín

Aunque no han trascendido cifras, el Girona FC se conformaría con recuperar los alrededor de dos millones de euros invertidos en la contratación de Iván Martín, para lo que necesitará que el trato se vaya, al menos, a los tres millones para compensar al Villarreal CF con su 30% y no perder dinero en el trato, más allá de que la amortización pendiente sea menor. Con contrato hasta el 30 de junio de 2028 en Montilivi, el director deportivo de los rojiblancos, Quique Cárcel, tratará de convencer al vasco para que forme parte de la 'operación retorno' a Primera división, aceptando en caso contrario una subasta que deje mayores beneficios.

El gran hándicap del Sevilla: necesita jugadores libres o cedidos

Pese a las salidas confirmadas, el Sevilla FC no ha podido inscribir aún a sus tres fichajes oficiales para la temporada 26/27 (Jon Guridi, Juan Iglesias y Arouna Sangante), pues necesita generar plusvalías con ventas que liberen deuda y mejoren su tesitura en lo que al tope salarial se refiere. Por eso, como en el caso de Adrián Liso, en Nervión de momento sólo pueden aspirar al préstamo de Iván Martín. Otra cosa es la necesidad de un 'cerebro' en su parcela ancha, que sigue existiendo.

El reclutado Guridi es más un hombre de briega que un generador de juego, amén de que el apalabrado Patrik Mercaco se recupera de una grave lesión y su fichaje seguramente sea descartado. Se han ido Nemanja Gudelj y Batista Mendy, amén de que Luis García Plaza no cuenta a priori con Manu Bueno ni Joan Jordán. Siguen Djibril Sow y Lucien Agoumé, ninguno de ellos un mediocentro creativo, así que posiblemente sea una prioridad desembolsar alguna cantidad cuando se pueda en alguien con ese perfil que sí tiene el bilbaíno.