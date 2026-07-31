Mastantuono, salida inminente en forma de cesión

Mourinho no cuenta con el argentino, pues tiene otras opciones por delante, de hecho, el atacante no ha sido incluido en la convocatoria ante la Fiorentina para que ultime su salida en forma de préstamo en el fútbol europeo

Franco Mastantuono está a punto de salir del Real Madrid. El atacante del Real Madrid, que puede jugar tanto por la banda derecho como por dentro, no entra en los planes de José Mourinho, que lo ha dejado fuera de la lista de convocados para el partido amistoso frente a la Fiorentina en Austria, y su salida apunta a ser inminente.

El argentino, recién regresado del Mundial con Argentina, se quedará en Madrid para tratar de cerrar su salida muy probablemente en forma de préstamo, ya que el conjunto blanco no quiere deshacerse por completo del de Azul. De hecho, la idea del Real Madrid es que el argentino salga cedido pero se quede en el fútbol europeo, incluso a poder ser en el español, rechazando así el interés de River Plate en repatriarlo.

Ya la pasada temporada el futbolista blanco acabó perdiendo el protagonismo que empezó teniendo con Xabi Alonso para apenas completar la temporada sumando casi en los 1.500 minutos. Todo ello después de que el Real Madrid decidiera pagar 60 millones de euros a River Plate.

De esta forma, el conjunto blanco no quiere que el argentino siga devaluándose en el banquillo y a sus 18 años se le buscará una salida para que continúe con su progresión futbolística. Además han llegado y seguirán llegando refuerzos para la zona donde juega el ex de River, como es el caso de Yan Diomande o el ya fichado Bernardo Silva, por lo que en el Madrid iba a tener muy difícil el disfrutar de minutos.

De momento no sabe nada de cuál podría ser su destino, aunque AS ya apuntó que el argentino tenía el interés de varios clubes de Italia como la Roma o el Milan. También el Fulham de Arbeloa lo tiene en sus planes, que ya ha demostrado tener una buena relación con el cuadro blanco con los fichajes de Gonzalo y Palacios, por los que han pagado 40 y 10 millones de euros respectivamente.

Mastantuono se queda en tierra

El Real Madrid jugará su primer partido amistoso a puerta abierta de la pretemporada este sábado contra la Fiorentina en el Wörthersee Stadion de Klagenfurt (Austria), a partir de las 18:00 horas, un encuentro en el que ya no estará Mastantuono. Tampoco está Huijsen, lesionado. Como novedades está la presencia de los dos últimos fichajes, el neerlandés Denzel Dumfries y el delantero español Carlos Espí.

Siguen ausentes el brasileño Vinicius, el portugués Bernardo Silva, el marroquí Brahim Díaz, el belga Thibaut Courtois, los franceses Ibrahima Konaté, Aurélien Tchouaméni y Kylian Mbappé, el inglés Jude Bellingham y el español Marc Cucurella, de vacaciones tras llegar a las rondas finales del Mundial. Por su parte, los brasileños Eder Militao y Rodrygo Goes y el francés Ferland Mendy prosiguen con sus respectivos procesos de recuperación.

La lista de convocados para el duelo ante la Fiorentina

De esta forma, José Mourinho se ha llevado a un total de 21 hombres para el partido amistoso frente a la Fiorentina, una convocatoria repleta todavía de canteranos.

Porteros: Lunin, Sergio Mestre y Javi Navarro.

Defensas: Dumfries, Trent, Á. Carreras, Lamini, Joan Martínez, Fortea, Mario Rivas y Aimar García.

Centrocampistas: Camavinga, Valverde, Arda Güler, Cestero, Lacosta y Alexis Ciria.

Delanteros: Endrick, Carlos Espí, Daniel Yáñez y Jacobo.