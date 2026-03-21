La oferta que ya prepara el Atlético de Madrid para cerrar su primer fichaje de la 26/27

Mateu Alemany no se ha olvidado del brasileño Ederson para apuntalar el centro del campo en la 26/27 y confía en aprovechar que solo le resta un año más de contrato para sacarlo de una Atalanta que ha rebajado sus pretensiones

El Atlético de Madrid aún tiene mucho en juego en esta recta final de temporada. En el horizonte aguarda la final de la Copa del Rey ante la Real Sociedad en La Cartuja. Pero también hay muchas ilusiones puestas en la Champions, donde espera en cuartos de final un FC Barcelona al que ya fue capaz de apear en el torneo del KO. Descolgados muy pronto en LaLiga, donde la pelea es por la tercera plaza con el Villarreal, los rojiblancos aún pueden acabar la campaña de forma exitosa. Pero de forma paralela se trabaja también pensando en el próximo curso.

Siempre fue el objetivo número uno

Ya en el pasado mercado de enero, tras el traspaso de Conor Gallagher al Tottenham, firmar a un pivote se convirtió en una de las grandes prioridades para Mateu Alemany. Se tantearon diferentes alternativas y finalmente llegaron Rodrigo Mendoza y el mexicano Obed Vargas para apuntalar la zona ancha. Pero el objetivo número uno, en realidad, siempre fue el brasileño Ederson, al que la Atalanta cerró la puerta a cal y canto.

Cabe recordar en este sentido que el internacional canarinho de 26 años ya fue el gran objetivo de los rojiblancos para reforzar la medular en el verano de 2024. "Ofrecieron entre 45 y 50 millones, pero el Atalanta pedía más", reconoció meses atrás su agente, André Cury, en una entrevista en As.

La Atalanta se cerró en banda en enero

Con solo un año más de contrato por delante (acaba en 2027) y sin intención a priori de renovar, cabía esperar que la entidad de Bérgamo rebajase sus pretensiones en la última ventana de transferencias invernal. Pero el Atlético de Madrid volvió a alcanzar unas cantidades similares en su propuesta y la respuesta volvió a ser negativa. Aunque no por ello dejarán de intentarlo desde el Metropoliano.

Al contrario, la intención de la dirección deportiva que encabeza Mateu Alemany pasa por cerrar el fichaje de Ederson antes de que acabe la presente temporada para adelantarse así a la competencia y convertirlo así en la primera incorporación de cara a las 26/27. Para ello, ya prepara una nueva ofensiva, más ajustado al que podría ser su nuevo precio, en teoría menos elevado, tal y como confirmó semanas propio representante en la Cadena Ser.

La nueva propuesta rojiblanca: 35 millones más cinco en variables

"Es una oportunidad. La Atalanta no ha querido venderlo pese a recibir ofertas muy altas, pero creo que en esta ventana del mercado de fichajes de invierno o de verano harán la operación. Le falta poco para terminar el contrato y podrían llegar a rebajar a la mitad su precio, entre 30 o 40 millones. Es un jugador espectacular que tiene de los mejores números de Europa en su posición”, señaló Cury, dando a entender que el brasileño no está por la labor de renovar con el conjunto italiano, forzando de algún modo su traspaso.

Así, el Atlético de Madrid planea ahora presentar una oferta de 35 millones de euros fijos más otros 5 millones en variables, según ha informado el el periodista italiano Alfredo Pedulla, que indica también que la intención de la Atalanta ahora es recibir en torno a 40 kilos más algunos bonus. Las diferencias, por tanto, no serían esta vez insalvables.