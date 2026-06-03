La Juventus pone sus ojos en Pau Navarro y el Villarreal marca un precio de salida

El joven central, que renovó su contrato el pasado curso hasta 2030, es uno de los objetivos de la 'Vechia Signora' de cara a reforzar el eje de su defensa en un verano de total reconstrucción en Turín

Se intuye un verano movido en materia de altas y bajas en La Cerámica. El Villarreal CF sigue comprobando cómo algunos de sus jóvenes talentos comienzan a llamar la atención de los grandes clubes europeos y el último nombre en incorporarse a esa lista es Pau Navarro.

El central groguet se ha convertido en uno de los futbolistas que sigue muy de cerca la Juventus de Turín, que busca reforzar su defensa de cara a la próxima temporada y ha incluido al canterano amarillo en su agenda de posibles incorporaciones.

Según diversas informaciones procedentes de Italia, el conjunto bianconero lleva un tiempo siguiendo la evolución del defensa castellonense y valora seriamente la posibilidad de lanzarse con una oferta si finalmente se producen movimientos importantes en su retaguardia durante este mercado estival.

La situación no pasa inadvertida en el Villarreal. Pau Navarro es uno de los activos de mayor crecimiento dentro de la plantilla y su progresión en los dos últimos cursos, desde que diera el salto del filial, ha disparado tanto su valor deportivo como su cotización en el mercado.

El Villarreal se remite a cifras interesantes

En cualquier caso, el Villarreal no contempla su salida. Pau Navarro renovó recientemente su compromiso hasta 2030 y la entidad amarilla considera que está llamado a ser una pieza importante dentro del proyecto deportivo.

Según informa el portal Transferfeed, la operación solo podría llegar a buen puerto para la Juventus si desembolsa entre 15 y 20 millones de euros por el central, una cifra que refleja el valor que el club otorga actualmente a uno de sus canteranos con mayor proyección.

La dirección deportiva es plenamente consciente de que el interés de la Juventus podría no ser el único. En los últimos meses, otros clubes importantes como el Atlético de Madrid también han tocado a la puerta del futbolista. Se trata, sin duda, de uno de los centrales jóvenes más prometedores del fútbol español.

Pese al interés, por ahora no existe ninguna oferta formal sobre la mesa, pero el nombre de Pau Navarro empieza a sonar con fuerza fuera de España. Una situación que confirma la excelente salud de la cantera del Villarreal y la creciente dimensión de un futbolista que ya ha logrado abrirse paso en el escaparate europeo.

De promesa a realidad en La Cerámica

La irrupción de Pau Navarro en Primera División ya no es sorpresa para nadie. Formado íntegramente en la cantera amarilla, el defensor ha ido quemando etapas a velocidad de vértigo desde que llegó a la escuela grogueta con tan solo ocho años hasta consolidarse como una alternativa de garantías en el primer equipo.

La pasada temporada ya dejó indicios muy convincentes, pero ha sido durante la presente campaña cuando ha terminado de dar el salto definitivo. Su participación se ha multiplicado jugando 27 partidos entre todas las competiciones, muchos de ellos como titular, casi una treintena de encuentros en los que además ha demostrado personalidad para competir, tanto en España como en escenarios de máxima exigencia continental.

Además de su rendimiento como central, una de las cualidades que más valoran los técnicos es su versatilidad. Pau Navarro puede actuar en el eje de la defensa, pero también desenvolverse con solvencia en el lateral derecho, una polivalencia muy apreciada por los grandes clubes europeos. No solo se destaca por su robustez defensiva sino también por su habilidad para salir con el balón controlado y ayudar en la construcción de juego desde la defensa.

A sus 21 años, acumula ya experiencia en la élite y mantiene un amplio margen de crecimiento, una combinación que suele disparar el interés de clubes acostumbrados a invertir en talento joven con recorrido.

La Juventus estudia el mercado

La Juventus atraviesa una fase de reconstrucción deportiva y considera prioritario rejuvenecer determinadas posiciones de la plantilla. La defensa es una de ellas.

Desde Italia apuntan que el interés por Pau Navarro está condicionado a posibles ventas importantes durante el verano. La salida de alguno de los actuales centrales como Bremer o Kelly abriría espacio tanto deportivo como económico para afrontar una operación de este calibre.

En Turín valoran especialmente su juventud, su capacidad física y su margen de progresión. También encaja en la política de fichajes que pretende desarrollar el club italiano, más orientado a incorporar futbolistas jóvenes con potencial de revalorización que a realizar grandes desembolsos por jugadores consolidados.