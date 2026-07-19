Joan Capdevila logra viajar a Estados Unidos y estará en la final del Mundial

Marcos Senna confirmó la presencia del exlateral en el España - Argentina con una fotografía antes de embarcar hacia Nueva York, apenas horas después de que el campeón de 2010 diera por imposible resolver su problema con el ESTA

Joan Capdevila viaja a Estados Unidos para la final del Mundial entre España y Argentina@capde11

Cuando todo parecía perdido, Joan Capdevila ha conseguido subirse al avión. El campeón del mundo con España viajará a Estados Unidos para presenciar la final ante Argentina después de una carrera contrarreloj para resolver el problema migratorio que inicialmente lo dejó en tierra.

Marcos Senna ha confirmado el desenlace mediante una fotografía junto al exlateral antes de embarcar rumbo a territorio estadounidense. Los dos antiguos jugadores del Villarreal acompañarán a la Roja en el partido más importante desde la final conquistada en Sudáfrica.

Marcos Senna confirma el viaje de Joan Capdevila

La imagen compartida por Senna supone la confirmación que Capdevila llevaba esperando desde que recibió la negativa estadounidense. Ambos aparecen juntos antes de tomar el vuelo con destino a Estados Unidos, a pocas horas del España - Argentina que decidirá el Mundial 2026.

Por ahora no se ha comunicado públicamente qué intervención permitió desbloquear el viaje. Tampoco se conoce si las autoridades aprobaron una excepción, tramitaron un visado urgente o encontraron otra vía administrativa que le permitiera embarcar.

Lo que sí se sabe es que Capdevila ha podido iniciar el desplazamiento. El escenario cambia completamente respecto a la noche anterior, cuando el catalán reconocía que prácticamente había agotado todas sus posibilidades y se preparaba para seguir la final desde España.

La fotografía tiene, además, un componente especial. Senna y Capdevila compartieron vestuario durante años en el Villarreal y fueron titulares en la Selección que conquistó la Eurocopa de 2008. Ahora vuelven a viajar juntos para apoyar a una generación que busca la segunda estrella mundialista.

Capdevila había perdido la esperanza horas antes del España - Argentina

El exdefensa explicó en La Sexta que las autoridades estadounidenses habían rechazado inicialmente su autorización ESTA por un viaje realizado diez años atrás.

“No me han aceptado el ESTA porque hace diez años estuve jugando un partido en Irán”, relató. Capdevila consideraba demasiado corto el margen para recurrir o tramitar otra documentación y admitía que los procedimientos estadounidenses avanzaban a un ritmo incompatible con la urgencia del partido.

Su resignación era evidente. El campeón mundial había pedido ayuda públicamente a Donald Trump, al secretario de Estado Marco Rubio y a las instituciones españolas, pero confesaba que veía prácticamente imposible recibir una respuesta a tiempo.

Capdevila quería acudir a la final invitado por la Real Federación Española de Fútbol, que había organizado la presencia en Nueva Jersey de varios integrantes del equipo campeón en 2010. Uno de sus mayores deseos era compartir la experiencia con sus hijos y reencontrarse con sus antiguos compañeros.

Un amistoso en Irán provocó el rechazo del ESTA

El origen del problema se encuentra en un encuentro de LaLiga Legends disputado el 25 de agosto de 2016 en Teherán. Capdevila viajó junto a otros antiguos futbolistas para enfrentarse a una selección de veteranos iraníes en un evento estrictamente deportivo.

Marcos Senna también formó parte de aquella expedición, al igual que Fernando Morientes, David Albelda, Gaizka Mendieta, Michel Salgado o Claude Makelele. Sin embargo, cada viajero puede encontrarse en una situación migratoria diferente dependiendo del pasaporte, el tipo de visado o las autorizaciones que posea.

La normativa del Programa de Exención de Visado establece que quienes hayan visitado Irán desde el 1 de marzo de 2011 dejan, con carácter general, de ser elegibles para obtener el ESTA. Esas personas deben solicitar un visado convencional, aunque las autoridades pueden estudiar determinadas excepciones individualmente.

La negativa no suponía, por tanto, una sanción personal ni una acusación contra Capdevila. El sistema detectó su presencia en Irán y aplicó una restricción automática que difícilmente podía resolverse mediante el procedimiento habitual a menos de dos días de la final.

La movilización por Capdevila encuentra un final feliz

La petición del exfutbolista provocó una importante reacción en redes sociales. Aficionados, periodistas y distintas personalidades trataron de amplificar su mensaje para que llegara a las autoridades estadounidenses.

El chef José Andrés también reclamó una solución y pidió públicamente la intervención de Donald Trump. La RFEF y la FIFA habían realizado gestiones previamente, aunque Capdevila aseguró inicialmente que ninguna había conseguido revertir la decisión.

El desenlace ha llegado casi sobre la bocina. El tiempo de vuelo y el desplazamiento posterior hasta Nueva Jersey obligarán a Capdevila y Senna a completar un viaje acelerado, pero ambos estarán presentes para respaldar a España frente a la selección argentina de Lionel Messi.

Dos símbolos de la mejor España llegan a la final del Mundial

Marcos Senna representa el comienzo del ciclo más exitoso de la historia de la selección. Fue una pieza fundamental en la Eurocopa de 2008, el torneo que permitió a España romper décadas de frustraciones y construir el equipo que posteriormente conquistaría el mundo.

Capdevila enlazó aquella primera celebración con Sudáfrica 2010. Disputó completos los siete partidos del Mundial y fue titular en la final contra Países Bajos, formando parte de una defensa que solo recibió dos goles durante todo el campeonato.

Dieciséis años después, el exlateral podrá observar desde la grada cómo otra generación intenta repetir aquella hazaña. La situación parecía imposible unas horas antes, cuando daba por perdido el viaje y lamentaba no poder contarles a sus hijos cómo se vive una final desde dentro.