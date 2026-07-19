Rafa Nadal confía en España antes de la final del Mundial

Rafa Nadal ha mostrado un mensaje de apoyo a la selección española en una entrevista para cadena ser dejando claro que para España esto es un momento único

Rafa Nadal ha mostrado su apoyo a la selección española en la antesala de la gran final del Mundial, que enfrentará a España y Argentina en una entrevista en la ser. El extenista balear, reconocido por su pasión por el fútbol, aseguró que vivirá el encuentro con la misma intensidad que cualquier aficionado y se mostró convencido de que el combinado dirigido por Luis de la Fuente tiene opciones de proclamarse campeón del mundo.

Nadal explicó que disfrutará del partido en familia, aunque reconoce que será complicado evitar los nervios. "Para todos los que somos muy aficionados, vivir una final del Mundial es algo único", afirmó. A pesar de haber competido durante años en los escenarios más exigentes del deporte, admitió que cuando juega la selección las sensaciones son diferentes y que ahora le toca vivir el encuentro "disfrutando, sufriendo y confiando en que las cosas salgan bien".

El recuerdo de Sudáfrica y la evolución de la selección

Durante la entrevista, Nadal también recordó la conquista del Mundial de Sudáfrica 2010, un momento que calificó como uno de los más emocionantes de su vida. El exnúmero uno del mundo rememoró la celebración del gol de Andrés Iniesta y confesó que aquel instante, compartido con su padre y el resto de la expedición, terminó entre abrazos y lágrimas. "2010 fue, sin duda, uno de los días más emocionantes de mi vida", recordó. Además, señaló que aquel éxito puso fin a muchos años de ilusión y de confianza en que España podía convertirse algún día en campeona del mundo.

Sobre la final frente a Argentina, Nadal considera que la selección española parte con ventaja por el rendimiento que ha mostrado tanto en los últimos años como a lo largo del campeonato. "Los favoritos somos nosotros porque somos la selección que mejor ha jugado al fútbol en los últimos cuatro años", aseguró. En su opinión, el equipo ha mantenido una línea de crecimiento constante y ha sabido superar rivales de gran nivel. Además, advirtió de que Argentina "sabe ganar, competir y aprovechar el talento de Messi", por lo que España deberá "prestar atención a los detalles y hacer lo que mejor sabemos hacer".

Confianza en el título

El extenista insistió en que España dispone de un nivel superior y que, si mantiene su identidad futbolística, tiene muchas posibilidades de conquistar el Mundial. Nadal también restó importancia al nombre del posible goleador de la final y aseguró que "me da igual quién marque el gol definitivo con tal de que ganemos". Para el balear, ver a España levantar el título y añadir una segunda estrella a la camiseta supondría otro momento histórico para el deporte español.

Por último, confesó que, si el desenlace no fuera favorable para España, preferiría que el campeonato terminara en manos de Argentina. "Si hay que perder con alguien, prefiero que sea con Argentina", afirmó antes de elogiar al seleccionador de la Albiceleste, al que definió como "un crack", y destacar el gran torneo realizado por el conjunto sudamericano.