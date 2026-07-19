El Balón de Oro del Mundial 2026 ya tiene dueño antes de la final

A pocas horas de la final del Mundial 2026 entre Argentina y España, Leo Messi parte como gran favorito para conquistar el Balón de Oro del torneo. A sus 39 años, el capitán albiceleste ha vuelto a liderar a su selección hasta otra final y podría cerrar el campeonato con un nuevo reconocimiento histórico

A falta de que se juegue la final del Mundial 2026 entre Argentina y España, Leo Messi es el que apunta a que será el elegido para otorgarle el Balón de Oro del torneo, un premio que reconoce al futbolista más destacado de la competición. El capitán argentino ha vuelto a liderar a la Albiceleste con actuaciones decisivas, llevando al equipo dirigido por Lionel Scaloni a una nueva final mundialista, la segunda consecutiva y la tercera en las últimas cuatro ediciones.

El reconocimiento llega antes de conocerse el campeón del mundo, por lo que queda una incógnita por resolver: si Messi levantará el trofeo individual acompañado de una nueva Copa del Mundo o si el galardón servirá de consuelo en caso de una derrota frente a España este domingo 19 de julio en el MetLife Stadium de Nueva Jersey y la albiceleste quedará en segundo puesto.

Un Mundial al nivel de los más grandes

Actualmente el capitán se encuentra el segundo en la lista de jugadores que podrían conquistar el Balón de Oro, pero todo el mundo sabe que en el partido de hoy se hará notar y alcanzará esos dos goles que le faltan para poder llevársela a casa.

Lista por orden de goleadores:

Kylian Mbappé (Francia) – 10 golesLionel Messi (Argentina) – 8 golesJude Bellingham (Inglaterra) – 7 golesErling Haaland (Noruega) – 7 golesHarry Kane (Inglaterra) – 6 golesOusmane Dembélé (Francia) – 6 golesMikel Oyarzabal (España) – 5 golesAlexander Isak (Suecia) – 5 golesJulián Álvarez (Argentina) – 5 golesRandal Kolo Muani (Francia) – 4 goles

A sus 39 años, Messi ha demostrado que sigue marcando diferencias en el escenario más exigente del fútbol. El delantero argentino suma ocho goles en esta Copa del Mundo y alcanza los 21 tantos en la clasificación histórica del torneo, situándose entre los máximos goleadores de todos los tiempos.

Lo más importante es que ha mantenido el rendimiento como si entrara por primera vez al terreno de juego compitiendo con figuras de una nueva generación donde todos son mucho más jóvenes como Kylian Mbappé, de 27 años, y Erling Haaland, de 25, dos de los referentes actuales del fútbol internacional.

Un premio con historia

Si esto se confirmara, sería la tercera vez que Messi recibe el premio del Balón de Oro de un Mundial. La primera llegó en Brasil del año 2014, una edición que dejó una de las imágenes más recordadas de su carrera: el argentino recogiendo el premio individual con un gesto serio tras perder la final frente a Alemania en el estadio Maracaná.

Ocho años después, en Catar 2022, el destino le ofreció una segunda oportunidad. Messi fue decisivo durante todo el campeonato y llevó a Argentina hasta conquistar su tercera estrella tras imponerse a Francia en una de las finales más emocionantes de la historia de los Mundiales.Y ahora la 'pulga' tiene la oportunidad de volver a repetir la historia y llevarse el 'útimo' Balón de Oro de su carrera en el Mundial, ya que ha habido rumores de que este podría ser su último.

Argentina buscará revalidar el título conquistado en 2022, mientras que España intentará regresar a lo más alto del fútbol mundial. Sea cual sea el final, el capitán argentino ya ha dejado una huella imborrable en el torneo y, con este reconocimiento individual, vuelve a demostrar que su influencia sigue siendo determinante incluso en la recta final de una carrera que continúa haciendo historia.