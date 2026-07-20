Oyarzabal se rinde al héroe de la segunda: "Ferran va a ser recordado toda la vida"

El delantero de la Real Sociedad no dudó en señalar al gran protagonista de la final; máximo goleador de la Selección, dejó a un lado su papel para rendirse públicamente a su compañero, autor del gol que dio a España el Mundial

Mikel Oyarzabal abandonó el terreno de juego mediada la segunda mitad después de dejarse la piel en el campo. No fue su mejor partido. En su lugar entró Ferran Torres, quien acabaría escribiendo su nombre con letras de oro en la historia del fútbol español al marcar el único gol de la final en la prórroga.

Lejos de lamentar haber dejado el césped antes del momento decisivo, el delantero donostiarra quiso centrar todos los focos en su compañero. Nada más terminar el encuentro, sus primeras palabras fueron para ensalzar el trabajo del valenciano. "Ferran Torres va a ser el héroe de esta segunda estrella, que va a ser recordada toda la vida".

El máximo goleador también hace historia

El campeonato de Oyarzabal también merece un lugar destacado en la conquista española. El delantero concluyó el Mundial como máximo goleador de la Selección con cinco tantos y volvió a demostrar su importancia dentro del sistema de Luis de la Fuente.

Titular en la final frente a Argentina, el atacante trabajó incansablemente durante más de una hora, fijando a los centrales, presionando la salida de balón y generando espacios para sus compañeros antes de dejar su sitio a Ferran Torres. Su generosidad volvió a quedar reflejada después del pitido final, cuando prefirió compartir el protagonismo y poner en valor el esfuerzo de un compañero que había esperado su oportunidad desde el banquillo.

Un grupo que lleva años creciendo junto

Oyarzabal también quiso poner en valor el camino recorrido por una generación que lleva años compartiendo vestuario y creciendo de la mano hasta alcanzar la cima del fútbol mundial. "Sin palabras. Es algo histórico, algo emocionante, con mucha gente que nos llevamos conociendo desde que tenemos 18 o 19 años, con el seleccionador lo mismo, con mucha gente que hemos sufrido lesiones graves y dándole continuidad a todo lo que hemos hecho y contentísimo".

El delantero destacó igualmente la fortaleza del grupo, una de las grandes claves del éxito de la selección durante los últimos años.

Un campeón del mundo sin perder la humildad

Las palabras de Oyarzabal resumen a la perfección el espíritu que ha acompañado a España durante todo el Mundial. El máximo goleador del equipo, lejos de reivindicar su torneo o lamentar haber sido sustituido antes del gol decisivo, eligió ensalzar al compañero que entró por él y acabó resolviendo la final.

Su gesto habla tanto de Ferran Torres como del propio Oyarzabal. El valenciano quedará para siempre como el héroe de la segunda estrella, pero Mikel volvió a demostrar que el éxito de esta selección se construye desde el colectivo, la humildad y un vestuario que, como él mismo reconoce, lleva años caminando unido hacia la gloria.