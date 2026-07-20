Adidas pone fecha a la camiseta de España con dos estrellas y agota el resto de la colección

La edición de campeones puede reservarse ya en la aplicación, cuesta 100 euros para adultos y 75 para niños y estará disponible oficialmente el 4 de agosto, mientras que las camisetas conmemorativa se han agotado

La segunda estrella ya puede llevarse puesta, aunque todavía habrá que esperar para recibirla. Tras la conquista del Mundial 2026, la nueva camiseta de España ha aparecido en el catálogo oficial con el nombre de Spain 26 Home Winners Jersey.

La prenda cuesta 100 euros en sus versiones para hombre y mujer, mientras que el modelo infantil se vende por 75. La reserva ya está habilitada, pero el lanzamiento definitivo está señalado para el martes 4 de agosto a las 08.00 horas y comenzará de manera exclusiva a través de la aplicación de la marca.

La camiseta de España con dos estrellas ya se puede reservar

Los aficionados que quieran asegurarse una de las primeras unidades ya pueden acceder a la ficha del producto. La web muestra la reserva disponible, aunque exige completar la operación mediante la aplicación móvil.

El lanzamiento inicial será exclusivo de la app y la camiseta no admite descuentos ni otras ofertas promocionales. Ese detalle anticipa una comercialización especialmente controlada ante la enorme demanda generada por el triunfo de España frente a Argentina.

Como informa Adidas en su web oficial, la fecha marcada es el martes 4 de agosto de 2026 a las 08.00 horas. Eso no significa que sea imposible conseguirla después. La equipación también llegará a la tienda oficial de la selección y a distribuidores autorizados, aunque la primera ventana de compra anunciada se concentra en la aplicación.

Toda la información sobre la nueva camiseta de España (Adidas/ED)

Precios de la nueva camiseta de España para hombre, mujer y niños

La versión de aficionado tendrá un precio de 100 euros tanto en el modelo masculino como en el femenino. La camiseta infantil baja hasta los 75 euros. De momento, solo está disponible la primera equipación de España, con la que se ha disputado la final, roja con detalles azules.

Además, Adidas ha creado tres referencias diferentes para la edición de campeones: KF4411 para hombre, KF4418 para mujer y KF4419 para niños. Las tres camisetas conmemorativas de la conquista de la Copa del Mundo ya están agotadas.

Estos son los precios confirmados:

Camiseta masculina: 100 euros.

Camiseta femenina: 100 euros.

Camiseta infantil: 75 euros.

Qué cambia en la camiseta de los campeones de España

El diseño mantiene la base roja empleada durante el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá. Conserva las mangas azul marino, las tres bandas sobre los hombros y las líneas verticales amarillas que recorren la parte delantera.

La diferencia más importante aparece sobre el escudo de la Real Federación Española de Fútbol. La estrella conquistada en Sudáfrica 2010 queda acompañada ahora por la conseguida en 2026, después del triunfo por 1-0 frente a Argentina en la final.

La edición Winners incorpora también el distintivo que identifica a España como vencedora del Mundial 2026 en la zona central del pecho. De esta forma, no se limita a añadir una estrella, sino que transforma la equipación utilizada durante el torneo en una camiseta conmemorativa del título.

Los jugadores ya aparecieron con las dos estrellas durante la celebración realizada sobre el césped del estadio de Nueva Jersey. Después de recibir la Copa, los internacionales españoles se cambiaron la equipación de juego y posaron con la versión preparada para los nuevos campeones.

España estrenará la segunda estrella ante Inglaterra

Aunque los futbolistas ya vistieron la camiseta durante la celebración, su estreno en un partido tendrá que esperar más de dos meses. La Selección española volverá a competir el 26 de septiembre de 2026, cuando visite a Inglaterra en Wembley durante la primera jornada de la Nations League. Será la reedición de la final de la Eurocopa 2024 y el primer encuentro oficial de la Roja como bicampeona mundial.

Ese día España lucirá por primera vez sus dos estrellas sobre el terreno de juego. La primera llegó después del gol de Andrés Iniesta frente a Países Bajos en Johannesburgo; la segunda, tras el tanto de Ferran Torres contra Argentina en la prórroga.