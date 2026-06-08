Luis de la Fuente esquiva la 'maldición' del Mundial

La selección española vuelve al foco internacional tras superar lo que algunos analistas denominan la “maldición del ranking FIFA”, un patrón histórico asociado al rendimiento previo a grandes torneos, y se consolida como una de las principales aspirantes al próximo FIFA World Cup.

La selección de España vuelve a situarse en el centro del debate mundial tras evitar lo que muchos ya llaman la “maldición del ranking FIFA”, un patrón histórico que ha condicionado a varias selecciones antes de la Copa del Mundo. Según el análisis recogido en el estudio que relaciona la clasificación mundial con el rendimiento en los torneos, la posición actual de la Selección de fútbol de España la consolida como una de las principales aspirantes al próximo FIFA World Cup.

El informe, que toma como referencia la evolución del FIFA World Ranking, refuerza la idea de que las selecciones mejor posicionadas suelen rendir de forma más estable en competiciones internacionales, aunque también advierte de excepciones históricas que alimentan la teoría de la “maldición”.

El ranking FIFA vuelve a situar a España entre las favoritas del Mundial

El ranking FIFA, que mide el rendimiento acumulado de las selecciones nacionales en partidos oficiales, coloca a España en una posición privilegiada de cara al próximo Mundial. Esta clasificación, utilizada como referencia global por analistas y medios deportivos, no solo refleja resultados recientes, sino también la consistencia competitiva de los equipos a lo largo del tiempo.

En el caso de España, el modelo estadístico que analiza la correlación entre posición en el ranking y éxito en el Mundial apunta a un escenario favorable. Las selecciones que han llegado a las primeras posiciones del ranking en años previos a la Copa del Mundo suelen alcanzar, como mínimo, las fases finales del torneo, aunque no existe una garantía absoluta de éxito.

El estudio destaca que el comportamiento de España en los últimos ciclos mundialistas encaja con los patrones de selecciones campeonas, especialmente en términos de regularidad y rendimiento en fases de clasificación.

La supuesta “maldición” del ranking FIFA en los Mundiales

La idea de la “maldición del ranking FIFA” surge de la observación de que algunas selecciones que llegan como favoritas al Mundial, respaldadas por su posición en el ranking, no siempre cumplen con las expectativas en el torneo. Este fenómeno ha alimentado el debate entre estadísticos, analistas y aficionados.

Sin embargo, el informe matiza que no se trata de una maldición real, sino de un sesgo de interpretación basado en la presión competitiva. Las selecciones mejor clasificadas suelen cargar con mayores expectativas, lo que incrementa la exigencia psicológica y mediática durante el torneo.

La Roja aparece como un caso interesante: históricamente ha tenido ciclos de alta clasificación FIFA, pero su rendimiento en Mundiales ha sido irregular hasta su consagración en 2010. Ese antecedente sirve como referencia para entender cómo la presión del favoritismo puede influir en el rendimiento.

Qué dice el análisis estadístico sobre las opciones de España

El estudio que relaciona ranking FIFA y rendimiento mundialista utiliza datos de varias ediciones de la Copa del Mundo para identificar patrones repetidos.

España encaja en ese perfil en el ciclo actual, lo que refuerza su condición de candidata. La regularidad competitiva, combinada con una generación de jugadores en crecimiento , es uno de los factores que más peso tiene en el modelo predictivo.

Además, el análisis subraya que el ranking no es un predictor perfecto, pero sí una herramienta útil para medir la estabilidad de un proyecto deportivo. En el caso de la selección española, esa estabilidad se ha convertido en uno de sus principales activos de cara a la próxima cita mundialista.

El impacto del ranking FIFA en la percepción de las selecciones

Más allá del rendimiento deportivo, el ranking FIFA tiene un impacto directo en la percepción pública y mediática de las selecciones nacionales. Estar en posiciones altas no solo influye en los sorteos de competiciones, sino también en la narrativa que rodea a cada equipo.

En el caso de España, esta posición refuerza la idea de reconstrucción exitosa tras etapas de transición. La selección ha logrado consolidar un estilo competitivo que le permite mantenerse entre las mejores del mundo, algo que el ranking refleja de forma constante.

No obstante, los expertos advierten que el ranking debe interpretarse con cautela. Factores como el calendario de partidos, la dificultad de los rivales o la importancia de las competiciones disputadas pueden alterar la puntuación de forma significativa.

España, entre la estadística y la expectativa mundialista

De cara al próximo Mundial, España se mueve entre dos realidades: la estadística que la sitúa como candidata y la historia que recuerda que el éxito en este torneo nunca está garantizado.

El estudio del ranking FIFA refuerza su estatus competitivo, pero también recuerda que el fútbol de selecciones está lleno de variables imprevisibles. La presión, el contexto del torneo y la capacidad de adaptación en eliminatorias siguen siendo factores decisivos.

Aun así, la tendencia es clara: España llega al Mundial con una base sólida, respaldada por datos, rendimiento y una posición destacada en el ranking internacional. En un torneo donde los detalles marcan la diferencia, partir desde la élite estadística es, al menos, una ventaja inicial.