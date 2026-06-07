Lamine Yamal se abre: su promesa si gana el Mundial, el elogio a Fabián Ruiz, guiño a Benzema y su opinión del Balón de Oro a Dembélé

Lamine Yamal, que apunta al debut de España en el Mundial ante Cabo Verde, se ha sincerado en su canal de YouTube: destaca a Fabián Ruiz y Mikel Merino hablando de jugadores infravalorados y se acuerda de Karim Benzema hablando del motivo de su vendaje en la mano

Lamine Yamal es uno de los nombres propios en la selección española. El jugador del Barcelona sigue recuperándose de su lesión en el isquio y espera estar disponible para el debut ante Cabo Verde del próximo lunes 15 de junio. Sin embargo, antes del estreno del Mundial, el extremo de 18 años ha aprovechado para hacer un 'preguntas y respuestas' en su canal de Youtube, dónde se ha abierto para hablar de diferentes temas.

Lamine Yamal ha respondido a todo tipo de cuestiones que le han preguntado sus seguidores, dando su opinión sobre el Balón de Oro de Démbéle, a lo que ha afirmado que pensaba que él lo iba a ganar. Por otro lado, el extremo del Barcelona ha confesado que un jugador que considera infravalorado es Fabián Ruiz o Mikel Merino. Además, ha dejado un guiño a Karim Benzema hablando del motivo de vendarse la mano.

Lamine Yamal recuerda el aprendizaje de la Eurocopa de 2024: "Tienes esas mariposas"

Lamine Yamal, a través de su canal de Youtube, ha recordado qué aprendió de la Eurocopa ganada en 2024: "Aprendí sobre todo en el primer partido con los primeros nervios porque eres un chaval y tienes esas mariposas de que es tu primer torneo internacional y es diferente a todo lo de clubes"

El extremo confiesa que aprendió "a tener más calma, que los partidos son muy largos y que, si un partido lo juegas mal, luego te quedan otros seis. Sin prisas, que salga natural y que el torneo es muy largo y siempre se acaba mejor de lo que se empieza". Sobre los idiomas que habla, Lamine Yamal apuntó que "en el campo somos la selección de España, así que hablamos español. Y, con el árbitro: 'referee, yellow card'. Inglés y español".

Lamine Yamal dispara contra el VAR y señala a sus infravalorados: "El fútbol de antes molaba más"

Lamine Yamal aprovechó para dar su opinión sobre el VAR: "Me parece que es algo justo pero que sí que es verdad que, en situaciones, frena mucho el juego. Cuando se para seis minutos el partido, por mucho que vaya a hacer justicia la acción, que sea fuera de juego o no, seis minutos es mucho tiempo parado. Yo me acuerdo del fútbol de antes, que te robaban pero el partido seguía y eso molaba también".

El jugador de la selección española, que apunta al debut contra Cabo Verde, destacó tres nombres propios a la hora de hablar de futbolistas que él consideraba infravalorados: "Sería, por ejemplo, Gerard Martín. Infravalorado era como Müller antes. Fabián Ruiz, del PSG. Y Mikel Merino".

Lamine Yamal revela su vendaje y lanza una promesa si España gana el Mundial

Una de las preguntas que respondió Lamine Yamal fue la del motivo por el que se venda la mano: "Me la vendo porque, jugando a la Play, le di una torta a la tele y me reventé los dedos, se me hincharon un montón. A partir de ahí me vendé y como que el vendaje me sentó muy bien, como si fuera Karim Benzema. Hicimos la broma de KB9 y ya me lo dejé y me queda muy bien, creo, así que ya me lo dejo".

Lamine Yamal se atevió con una promesa si finalmente España, que ya está en Chattanooga, gana el Mundial: "Prometo que si gano el Mundial me dejo toda la barba y bigote durante tres semanas. Prometo que, si gano el Mundial, sorteo 100 beats".

Lamine Yamal y el Balón de Oro de Dembélé: "Me fue muy bien que lo ganara Dembélé"

Lamine Yamal se abrió para comentar qué pensaba sobre el Balón de Oro que ganó Dembélé: "La verdad, siendo sincero, yo pensé que ese día iba a ganarlo, pero por muchas cosas que pasaron ese día. Yo creo que me fue muy bien que lo ganara Dembélé. Para crecer yo personalmente, creo que no era el momento de que yo lo ganara porque era un niño y no iba a valorar lo que es ganar un Balón de Oro".

El jugador de España y del Barcelona añadió que "con Dembélé me llevo muy bien, he salido con él, he estado y hablado con él mucho. Me ayudó como a levantarme porque no estaba en un buen momento y creo que he madurado mucho a partir de ahí y he cambiado muchas cosas de mi vida. Me alegré mucho por Ous, hemos estado en Dubái, se ve que nos llevamos muy bien y hablamos de vez en cuando. A ver si este año es el mío".