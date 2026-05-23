Boselli, jugador del Getafe, habla claro sobre Luis Milla y su posible convocatoria al Mundial: "No tengo dudas en que lo podría hacer muy bien"
ESTADIO Deportivo ha hablado con el central del Getafe, que llegó cedido de River Plate hasta final de temporada, a las puertas de tomar una decisión sobre su futuro: "Eso lo tienen que manejar entre los clubes". Sobre Bordalás ha sido tajante: "Ojalá se pueda quedar"
Sebastián Boselli llegó al Getafe en el pasado mercado de fichajes de enero. El club azulón buscó recorzar la parcela defensiva para la segunda parte de la temporada y apostó por el central uruguayo, que llegó cedido procedente de River Plate. A falta del último partido de Liga hoy sábado ante Osasuna, el futbolista de 22 años ha disputado un total de 11 partidos, que podrían ser 12 si tiene minutos frente al conjunto de Alessio Lisci.
Además, a las puertas de decidir su futuro, Boselli ha sido claro, aunque sin despejar la duda: "A mí todavía no me han dicho nada, eso lo tienen que manejar entre los clubes". Por otro lado, el central del Getafe ha hablado de la posible continuidad de Bordalás o de la opción que firme su fichaje por equipos como el Sevilla: "Ojalá se pueda quedar pero allá dónde vaya estoy seguro que lo va a hacer muy bien".
Boselli se ilusiona por Europa y confirma que no habló con Bordalás antes de firmar por el Getafe
- ¿Cómo se encuentra en estos momentos?
- La verdad que muy contento, muy ilusionado por el partido ante Osasuna. Puede ser que nos metamos en Europa y es un sueño para todo el equipo. Contento y esperando al partido.
- ¿Cómo surge la opción de firmar la cesión por el Getafe?
- Yo estaba en River, en Argentina. Estaba teniendo pocos minutos, necesitaba jugar y el Getafe ya me venía siguiendo desde hace un año. Siempre estaban por allí pero no se concretaba por otros motivos. Cuando coincidió todo para poder venir, no me lo pensé y me viene aquí a Madrid y muy contento por la decisión.
- ¿Habló con Bordalás antes de tomar la decisión?
- No, no hablé con él, pero sabía cómo era, lo que te exige y estaba preparado para todo eso.
Boselli destaca a Arambarri y Luis Milla y se suelta: "La adaptación fue muy rápida"
- En su presentación con el Getafe en enero esperaba que su adaptación fuese buena y rápida. ¿Ha sido cómo esperaba, sabiendo que ha tenido otros compatriotas como Mauro Arambarri y Martín Satriano, que también llegó en enero?
- Sí, la adaptación fue muy rápida. Mis compañeros me lo hicieron muy fácil. Todo el grupo es muy bueno, con grandes jugadores. Llegué con un par de uruguayos y argentinos, que son muy parecidos y me hicieron todo mucho más fácil. Tenía Mauro (Arambarri) que lleva desde mucho tiempo aquí. Desde que llegamos todos ha sido un cambio muy bueno y la adaptación fue muy rápida y así llegaron los resultados.
- ¿Qué jugador le ha sorprendido más de la plantilla, tanto a nivel futbolístico como en el día a día, en los entrenamientos, en cómo se prepara los partidos...?
- El que más me sorprendió fue Mauro (Arambarri). En el momento que lo vi entrenar y lo ves competir…me sorprendió mucho la capacidad técnica, el recorrido tremendo que hace. Hay otro jugador que también me sorprendió mucho: uno de ellos es Luis Milla, por la calidad que tiene, que sorprende con solo verlo.
- ¿Cómo ha ido gestionando y valorando la competencia que hay en el centro de la defensa, con jugadores como Domingos Duarte, Djené, Zaid Romero, Abqar?
- La competencia es muy sana, muy buena. Los compañeros siempre me ayudan, siempre me dan consejos. Me dicen que tengo mucho que aprender todavía y desde que llegué están a mi disposición.
Boselli enciende al Getafe: "Tenemos ganas de hacer historia"
- Le quería preguntar por el partido ante Osasuna. ¿Cómo está el vestuario a falta de 90 minutos para sellar la clasificación a Europa?
- Con muchas ganas, muy ilusionado. Con unas ganas terrible de poder hacer historia, de poder dar el pase a Getafe a un torneo europeo. Con ganas de salir y jugar y dejar todo lo que tengamos, todo lo que hemos hecho esta temporada para lograr eso.
- ¿Cómo se prepara un partido sabiendo que el equipo rival, en este caso Osasuna, llega a la última jornada a 2 puntos del descenso?
- Se trabaja de la misma manera de la que venimos trabajando en todos los partidos porque su caso a nosotros no nos incumbe tanto. Nosotros también peleamos por algo que es importante que es la competición europea. Ellos obviamente están con sus necesidades, que es entendible, pero nosotros también tenemos las nuestras y estamos pensando más en nosotros que en ellos.
- A falta de este último encuentro de Liga, ¿qué balance hace de sus 4-5 meses en Getafe?
- Un balance muy positivo de haber recuperado minutos, de haber vuelto a recuperar, ya que estaba jugando poco en Argentina. En lo personal me sentí muy bien, tanto en la parte físicamente como técnicamente. Después, el balance grupal es genial. Llegar a última instancia, con la posibilidad de pelear por Europa, es un sueño, que teníamos ahí como objetivo secundario, terciario y ahora es el objetivo principal.
Boselli deja su futuro en el aire y apunta las diferencias de LaLiga de España con la de Argentina y Uruguay: "Aquí un error te mata"
- En su primera temporada en Europa, ¿qué diferencia ha encontrado en LaLiga española con respecto de la argentina y uruguaya?
- Aquí en España es un fútbol mucho más táctico, mucho más técnico. En Argentina es mucho más físico, se requiere más fuerza y aquí es mucho más rápido. Un error aquí te puede salir muy caro pero bueno es algo que vengo adaptándome bien pero tengo que seguir mejorando.
- Djené vio la tarjeta roja la pasada jornada, Kiko Femenía está con molestias. ¿Se ve titular ante Osasuna?
- Realmente es imposible saberlo. Yo estoy preparado para todos los casos. Si me toca jugar, estoy preparado y si me toca salir del banco también lo voy a estar. No te puedo decir con exactitud pero sí te puedo decir que lo que toque voy a estar contento y apoyando al equipo.
- Cuando firmó por el Getafe se acordó una opción de compra a final de temporada. ¿Hay ya una decisión tomada por las partes? ¿Será jugador en propiedad del club azulón a partir de la siguiente campaña o si por el contrario volverá a River?
- A mí todavía no me han dicho nada, eso lo tienen que manejar entre los clubes. Me parece que es mejor no estar al tanto hasta que no acabe el último partido porque quiero estar al 100% en Osasuna porque es un partido importante y después decidir mi futuro y la decisión que hay que tomar la tomaré ahí.
Boselli 'empuja' a Luis Milla al Mundial y sentencia: "Bordalás nos hace mejores"
- Hablando del futuro, le quería preguntar por un nombre propio como es el de Bordalás, que suena para equipos como el Espanyol o Sevilla, ¿qué cree que va a hacer el tecnico del Getafe?
- No lo sé. No sé mi futuro, imagínate si me voy a poner a pensar en el de los demás. Ojalá que se pueda quedar en el Getafe. Ha hecho mucho por el club y es un gran técnico que exige y demanda mucho. Nos hace mejores y ojalá se pueda quedar pero allá dónde vaya estoy seguro que lo va a hacer muy bien.
- ¿Cree que Luis Milla tiene hueco en la convocatoria de Luis de la Fuente para el Mundial de 2026?
- Si tiene hueco o no eso lo decidirá el seleccionador. No tengo dudas de que, si va, va a estar al nivel porque ya lo ha demostrado esta temporada. Es un grandísimo jugador, la calidad técnica le sobra y, además, tiene una competitividad muy importante y ojalá le llamen porque se lo merece. Quedará en la mano del seleccionador pero, si va, no tengo dudas en que lo podría hacer muy bien.