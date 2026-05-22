Ángel Torres analiza el futuro del Getafe en una semana decisiva para el proyecto del club

El presidente azulón asegura que habrá noticias sobre la continuidad de José Bordalás antes del sábado, confirma movimientos avanzados en el mercado de fichajes, habla de Luis Milla y pide a la afición que celebre sin invadir el Coliseum

El Getafe CF llega a la última jornada con la posibilidad de cerrar una temporada histórica. El equipo azulón depende de sí mismo para clasificarse a competición europea y Ángel Torres ha aprovechado la semana decisiva para repasar todos los frentes abiertos del club: el futuro de José Bordalás, el mercado de fichajes, la situación de Luis Milla, las obras del Coliseum y hasta su propia continuidad como presidente.

En una entrevista concedida a Radio Marca Madrid Sur y Onda Cero Madrid Sur, el máximo dirigente azulón dejó varios mensajes importantes y alguna frase con sello propio. Torres confirmó que el club tiene “fichajes hechos”, aseguró que se ha reunido varias veces con Bordalás y pidió a la afición prudencia si el Getafe consigue sellar su billete europeo.

Ángel Torres avisa sobre Bordalás: “Antes del sábado va a haber noticias”

El gran asunto pendiente en el Getafe es la continuidad de José Bordalás. El entrenador alicantino ha vuelto a construir un equipo competitivo, incómodo, solidario y fiable, pese a una temporada marcada por las lesiones y por las limitaciones salariales que han condicionado la plantilla.

Torres no quiso dar por cerrada la renovación, pero sí dejó entrever que la decisión está muy avanzada. Preguntado por el futuro del técnico, fue directo: “Me he reunido tres o cuatro veces esta semana, porque ha cambiado de agente. Yo creo que antes del sábado va a haber noticias”.

La frase llega en el momento clave. El Getafe se juega Europa y la continuidad de Bordalás sería el primer gran mensaje de estabilidad para el proyecto. El presidente sabe que el entrenador es una de las grandes figuras del club y que su futuro condiciona buena parte de la planificación deportiva.

El Getafe ya tiene fichajes cerrados para el próximo curso

Ángel Torres también fue claro al hablar del mercado. El presidente confirmó que la dirección deportiva ya tiene trabajo adelantado y que existen incorporaciones cerradas, aunque todavía no se han hecho públicas: “Tenemos fichajes hechos que no hemos hecho públicos de momento”.

El dirigente explicó que todo queda pendiente de lo que ocurra el sábado, porque no es lo mismo planificar desde una clasificación europea que hacerlo sin competición continental. El Getafe depende de sí mismo para estar en Europa, aunque también mira de reojo al Celta en la pelea por las plazas finales.

Torres reconoció que el club debe manejar con cuidado el 'fair play' financiero y la conocida norma del 1:1. El presidente admitió que el Getafe puede verse obligado a hacer caja: “Nosotros este año no nos tocaba otro remedio que vender. Y si no vendemos, lo vamos a pasar mal”.

Luis Milla, entre la selección y la broma de Ángel Torres

Otro de los nombres propios de la entrevista fue Luis Milla. El centrocampista ha firmado una temporada de enorme nivel y Torres considera que merecía estar, al menos, en la prelista de la Selección española: “Luis Milla no solamente este año, sino en los cuatro que lleva con nosotros, ha hecho tres años extraordinarios”.

También dejó una de las frases más llamativas de la entrevista al hablar del día a día de Milla en el club: “Últimamente creo que se le ha ido la olla. Le ves por la mañana a las ocho y media descalzo por el césped, sentado en una silla tomando el sol”.

Una temporada extraña por las obras del Coliseum

Torres calificó la temporada como “extraña” por el contexto del estadio. Las obras del Coliseum han condicionado el día a día del equipo hasta el punto de limitar los entrenamientos sobre el césped durante varios meses: “Estamos jugando en un campo derribado. Eso supone no poder entrenar”.

El presidente también recordó que el Getafe pidió empezar la temporada con varios partidos fuera de casa para ganar margen con las obras. A pesar de todo, el equipo arrancó bien, aunque después llegaron las lesiones y las sanciones.

Aun así, el balance competitivo es positivo. El Getafe ha sido uno de los equipos menos goleados de LaLiga y de las grandes ligas europeas, aunque también uno de los que menos goles ha marcado.

Mensaje a la afición: celebrar sí, invadir el campo no

El presidente también quiso dirigirse a la afición antes del partido ante Osasuna. Torres agradeció el apoyo recibido durante la temporada, pero pidió responsabilidad si el Getafe consigue clasificarse para Europa: “Si ganamos, que vamos a ganar, que la gente disfrute, pero fuera”.

El dirigente recordó la experiencia negativa de una invasión de campo anterior y advirtió del peligro añadido por las obras del estadio. El mensaje fue claro: celebración sí, pero lejos del césped: "Las obras, hay peligro de un niño, cualquiera que se pueda caer. No debemos jugar con fuego".

Ángel Torres también habla de su salida del Getafe

Torres volvió a referirse a su futuro al frente del club. Después de más de dos décadas como presidente, admitió que algún día tendrá que dar un paso al lado, aunque no puso una fecha definitiva: “Algún día me tiene que llegar, me tengo que ir”.

El objetivo ahora es inaugurar un Coliseum renovado, con capacidad para unas 20.000 personas, y consolidar al Getafe como un club estable en Primera.

El Getafe se juega Europa con muchos frentes abiertos

El Getafe llega al último partido con una mezcla de ilusión y decisiones pendientes. Puede clasificarse para Europa, anunciar la continuidad de Bordalás, activar fichajes ya cerrados y empezar un verano condicionado por el 'fair play' financiero.

Ángel Torres ha jugado al despiste, pero también ha dejado pistas claras. El club tiene trabajo avanzado, el futuro del entrenador está cerca de resolverse y Luis Milla sigue siendo uno de los grandes activos deportivos del proyecto.