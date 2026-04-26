El gran enemigo del Mutua Madrid Open 2026 sale a la luz

Un virus está causando estragos entre los tenistas; ya van cinco retiradas y Coco Gauff logra pasar tras vomitar en mitad de su partido

"Los últimos dos días me he sentido de manera horrible. Creo que tengo algún tipo de virus". La exnúmero uno del mundo, Iga Swiatek, levantó la voz de alarma, pero ya hacía días que por el Mutua Madrid Open 2026 rondaba la información y la sensación de que algo estaba pasando.

La tenista polaca aguantó en su duelo ante la norteamericana Ann Li, incluso igualó un set en contra, pero en la tercera manga no pudo. Tras dos juegos, el médico tuvo que entrar en pista para tomarle la tensión y poco después abandonó entre lágrimas.

"Algunas horas he estado bien, pero otras me estaba sintiendo verdaderamente mal. He oído que hay algo en el vestuario, un virus rondando entre nosotros, que se encuentra en algún sitio ahí afuera. Sé que voy a estar bien en un par de días, pero hoy me he sentido con cero energía, con cero estabilidad", afirmó la tenista de Varsovia.

"Me he sentido muy mal físicamente, ayer fue incluso peor. Pensé que quizás hoy las cosas estarían mejor, y quizás lo estuvieron, pero no lo suficiente como para jugar tanto. Sabía que iba a ser complicado, pero aún así quería intentarlo...", añadía Swiatek.

Coco Gauff, la última en sufrirlo

Ese virus se llevó a la cuarta favorita del cuadro femenino y casi hace lo propio con la número tres. Coco Gauff ha ganado este domingo a la rumana Sorana Cirstea. Lo ha hecho tras remontar un set en contra. Y, sobre todo, lo ha hecho después de sentirse muy mal en pista, llegando incluso a vomitar. En ese momento iba un set abajo y 4-3 en el segundo tras equilibrar un 'break' inicial en contra. Tras ser atendida por el doctor pudo aguantar hasta hacerse con el partido.

"Estaba algo rara anoche, pero cuando me levanté estaba bien y luego ya me sentí como si me fuese a caer. Estaba como cansada y casi vomito en medio del partido. Hay un virus. Yo no suelo tener problemas con el estómago. Hay jugadores que tienen un virus y parece que hay un virus por la ciudad y puede que sea eso. (...) Por un momento pensé en retirarme, después del primer set. Pero decidí seguir y ver como iba todo. Y cuando vomité, también. No me gusta retirarme a menos que no pueda seguir. Siempre quise acabar", indica la norteamericana, que cree en la versión del virus.

"Yo creo que es un virus que hay en la ciudad, en el ambiente y algunos jugadores lo tienen. Creo que me contagié de otro jugador que estaba afectado y su habitación estaba cerca", indicó, sin desvelar quién era el jugador señalado.

Samsonova no sale a jugar por el virus

Mientras ese duelo se jugaba, la rusa Liudmila Samsonova anunciaba también su retirada y decidía el pase a octavos de final de la checa Linda Noskova.

Su nombre es uno más de las víctimas de ese virus, que antes ya había provocado otras retiradas, algunas importantes como la de las norteamericanas Madison Keys y Amanda Anisimova, o la del croata Marin Cilic, aunque entonces no se sabía que era el motivo por el que se habían sentido mal y que ahora se ha extendido entre los jugadores y jugadoras presentes en Madrid.

Cilic creyó que se debía a la comida

De hecho, Cilic creyó en principio que era algo que había comido y le había sentado mal, antes de que se extendiese el problema. "Desafortunadamente, sufrí una intoxicación alimenticia en el día de ayer. Después de intentar recuperarme durante toda la noche, mi cuerpo estaba agotado y sin el nivel adecuado para dar batalla. Pido perdón a todos los aficionados que estaban esperando a ver el partido, estaba muy emocionado de volver a Madrid", publicó el balcánico en sus perfiles de redes sociales.

Incluso el francés Corentin Moutet, víctima de Dani Mérida en segunda ronda, achacó al virus el hecho de no haber podido estar al cien por cien en ese partido. Posiblemente, ninguno de ellos será el último en caer.