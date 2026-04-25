Dani Mérida enciende el Madrid Open con otro triunfo caliente

El joven tenista madrileño supera en dos sets a Corentin Moutet con un público volcado con él

Ante la falta de Carlos Alcaraz, los jóvenes madrileños están encargándose de encender la Caja Mágica. Si Rafa Jódar prometía lo que está ofreciendo, pocos esperaban que también lo hiciera un Dani Mérida que ya ha cuajado el mejor torneo de su carrera.

El que fuera finalista en Bucarest hace tres semanas ya se había asegurado entrar en el Top-100 tras superar la previa, pero el jueves superó a Trungelliti en un maratoniano y polémico partido; y este sábado ha hecho lo propio ante el talentoso Corentin Moutet. Tras su victoria por 6-3 y 6-4, Mérida se sitúa provisionalmente como 85 del mundo y con opciones de seguir avanzando.

El tenista madrileño, tras el caliente partido frente a Trungelliti, contaba con un público entregado desde el minuto uno, a veces demasiado caliente para lo que se estila en el tenis.

El público de Madrid, con Dani Mérida

Eso, lejos de descentrar a Mérida, le animó y cuajó un partido muy serio, en el que siempre supo resolver las situaciones complicadas y que pudo acabar, incluso, a su favor de forma más cómoda.

Una hora y 51 minutos de batalla tuvo que mantener el joven tenista español, que se las prometía muy felices tras el inicio espectacular que tuvo, en el que se puso 5-1, pero que luego le tocó sufrir para sacar el primer set adelante.

Moutet, en el único 'break' que logró en todo el partido, apretó el marcador hasta el 5-3, pero ahí apareció la solvencia de Dani Mérida para cerrar la manga.

La segunda fue muy igualada, con oportunidades para el español para haberse ido, pero con Moutet aguantando hasta que, un rotura en el quinto juego decantó definitivamente el set y el partido para el español.

Daniil Medvendev olvida la humillación de Montecarlo

Con Dani Mérida esperando al ganador del duelo entre Bublik y Tsitsipas, que cierra la jornada, el que también debutó casi en paralelo fue uno de los grandes nombres del torneo, un Daniil Medvedev que volvió a ver peligrar su futuro en un largo partido ante el húngaro Fabian Marozsan.

Aunque el ruso recordó en el primer set tiempos mejores, en el segundo volvieron las dudas y acabó cediéndolo, antes de emerger de nuevo en la recta final para hacerse con el triunfo por 6-2, 6-7(3) y 6-4.

Había expectación por ver a Medvedev, que no jugaba desde el doble 6-0 que encajó en Montecarlo ante Berrettini. Ahora tendrá que elevar su nivel para doblegar a otra de las sensaciones del Madrid Open 2025, el joven noruego Nicolai Budkov Kjaer, que ha barrido al canadiense Denis Shapovalov (6-2 y 6-1).