Davidovich, la noticia alegre del Madrid Open
El tenista andaluz gana a Pablo Carreño tras muchas semanas lesionado y ahora se las verá con el verdugo de Jaume Munar, Ruud
Alejandro Davidovich, que regresaba en Madrid tras un periodo de lesión, fue la noticia agradable para el tenis español en una jornada de sábado del Mutua Madrid Open 2026 en la que el campeón, Casper Ruud, debutó barriendo de la pista a su amigo Jaume Munar.
El tenista balear poco pudo hacer para frenar al noruego, que también llega descansado después de dos semanas sin competir tras lesionarse en Montecarlo. Ahora, Ruud se enfrentará a Davydovich en una tercera ronda de alto nivel y en un duelo comprometido para ambos.
Cuatro eran los representantes españoles que jugaban en esta jornada y a falta de que Dani Mérida se enfrente a Corentin Moutet, por ahora, sólo Davydovich sigue adelante. Cierto que había un duelo nacional y que el malagueño, para llegar a esa tercera ronda, dejó en la cuneta al veterano tenista asturiano Pablo Carreño.
Davidovich, necesitado de minutos en pista
El andaluz ganó por un doble 6-3 en una hora y cuarto. "Pablo no ha jugado un buen tenis esta vez, me ha dado muchas oportunidades...", admitía un Alejandro Davidovich al que le habrá venido bien esta toma de contacto. No en vano, después de dos meses sin competir, lo que necesita son minutos en pista. Y más cuando su próximo rival es alguien tan duro como Casper Ruud.
"Estoy motivado, física y mentalmente, bien así que es cuestión de tiempo que recupere ese buen nivel", asegura un Davidovich que cree que todo "depende de cuantos partidos juegue".
Sobre su próximo rival, sabe que es muy difícil, pero parte con la ventaja de jugar en casa y no tener la presión, ya que Ruud parte como claro favorito y es el que defiende título. "Me gusta jugar con Casper Ruud para ver el nivel que tengo. Tiene mejor ránking y así puedo ver donde está ahora mismo mi nivel en tierra y tampoco pienso que por ser el actual campeón tenga que serlo otra vez. Voy sin esa presión", añadía el español.
Casper Ruud sólo se deja un juego frente a Jaume Munar
Ruud llegará después de haber debutado y ganado a Jaume Munar por 6-0 y 6-1, un auténtico baño. Sobre todo porque el mallorquín había ofrecido muy buen nivel en su debut en el torneo.
El tenista noruego conoce a la perfección a un rival con el que ha entrenado en muchas ocasiones en la Academia de Rafa Nadal y eso se nota. Le tiene completamente tomada la medida.
El triunfo le permite seguir albergando esperanzas de revalidar el título o, al menos, mantenerse en el Top-20, ya que si cae antes de las semifinales, saldrá de esa privilegiada posición.
Munar, por su parte, llegaba crecido tras ganar al kazajo Shevchenko en primera ronda después de que su reaparición en Barcelona, ante Rafa Jódar, también se saldara con una paliza.