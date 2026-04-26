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Resultados del Madrid Open 2026 hoy sábado 25 de abril

Daniel Mérida y Alejandro Davidovich amplían la presencia de la Armada española en tercera ronda del Mutua Madrid Open 2026

Resultados del Madrid Open 2026 hoy sábado 25 de abril

Stefanos Tsitsipas volvió a ganar en Madrid@MutuaMadridOpen

Antonio José MedinaAntonio José Medina 4 min lecturaSin comentarios

Daniel Mérida, el nuevo ídolo del público madrileño, y Alejandro Davidovich han sido los españoles triunfantes en una jornada de sábado del Mutua Madrid open 2026 que ha visto despedirse a Swiatek, afectada por un virus, o a una Jasmine Paolini que se ha visto desbordada por la norteamericana Baptiste.

El triunfo de Mérida fue tan emotivo como el primero. Con toda la pista empujando, el madrileño derrotó a Corentin Moutet en dos disputados sets. Davidovich, por su parte, pasó a tercera ronda a costa de otro español: el gijonés Pablo Carreño.

Había un cuarto tenista de la Armada española presente en esta jornada, pero Jaume Munar sólo logró hacerle un juego a un tenista que lo conoce muy bien, como es el noruego Casper Ruud.

Destacado fue el resultado con el que acabó la jornada y que significó el segundo triunfo de Tsitsipas en el Madrid Open. Esta vez a costa de unos de los favoritos: Bublik. Ahora se las verá con Dani Mérida.

También sobresalió en el cuadro masculino la victoria del ilusionante jugador paraguayo Daniel Vallejo; o la paliza que le dio el joven noruego Nicolai Budkov Kjaer al canadiense Denis Shapovalov.

En el cuadro femenino, Sabalenka y Osaka pasaron sin contemplaciones, pero hubo que despedir a una de las grandes favoritas, una Iga Swiatek que no pudo aguantar un tercer set al estar afectada por un virus y dijo adiós al torneo madrileño.

Resultados de la 2ª ronda masculina del Mutua Madrid Open 2026

Casper Ruud - Jaume Munar 6-0 y 6-1

Alexander Zverev - Mariano Navone 6-1, 3-6 y 6-3

Stefanos Tsitsipas - Alexander Bublik 6-2 y 7-6

Alejandro Davidovich - Pablo Carreño 6-3 y 6-3

Daniil Medvedev - Fabian Marozsan 6-2, 6-7 y 6-4

Karen Khachanov - Adam Walton 6-2 y 6-3

Daniel Mérida - Corentin Moutet 6-3 y 6-4

Jakub Mensik - Martin Damm 6-3 y 6-4

Alexander Blockx - Brandon Nakashima 3-6, 6-3 y 6-3

Flavio Cobolli - Camilo Ugo Carabelli 6-7, 6-1 y 6-4

Nicolai Budkov Kjaer - Denis Shapovalov 6-2 y 6-1

Francisco Cerúndolo - Yannick Hanfmann 6-1 y 7-5

Luciano Darderi - Juan Manuel Cerúndolo 6-1 y 6-3

Terence Atmane - Ugo Humbert 7-6 y 7-6

Daniel Vallejo - Learner Tien 6-4 y 6-3

Félix Auger-Aliassime - Vilius Gaubas 6-3 y 6-4

Resultados de la 3ª ronda masculina del Mutua Madrid Open 2026

Belinda Bencic - Diana Shnaider 6-2 y 7-6

Aryna Sabalenka - Jacqueline Cristian 6-1 y 6-4

Mirra Andreeva - Dalma Gálfi 6-3 y 6-2

Ann Li - Iga Swiatek 7-6, 2-6, 3-0 y retirada

Naomi Osaka - Anhelina Kalinina 6-1 y 6-3

Leylah Fernandez - Iva Jovic 3-6, 6-3 y 6-2

Hailey Baptiste - Jasmine Paolini 7-5 y 6-3

Laura Samson - Anna Bondar 7-6 y 6-1

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